समृद्धी महामार्गावर दुचाकींचा धोकादायक सुसाट प्रवास; प्रवेशबंदी धाब्यावर, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर दुचाकी वाहनांना बंदी असतानाही एका दुचाकीस्वारांनी नियमांचे उल्लंघन करत महामार्गावरून वेगाने प्रवास केल्याचा धक्कादायक प्रकार ता.४ एप्रिल रोजी समोर आला आहे. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. .मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील सर्वात आधुनिक आणि वेगवान द्रुतगती महामार्ग मानला जातो. या महामार्गावर सुरक्षेच्या दृष्टीने दुचाकी, तीनचाकी वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आलेली आहे. या नियमांना धाब्यावर बसवत एका दुचाकीस्वारांनी महामार्गावरून वेगाने प्रवास केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुसाट धावणाऱ्या दुचाकी वाहनाला पेट्रोलचे कॅन बांधलेली दिसून येते त्यामुळे अनुचित प्रकार घडले त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..छत्रपती संभाजीनगर ते सिंदखेड राजा दरम्यानचा असल्याचे सांगितला जाणारा हा व्हिडिओ ४ एप्रिल रोजी भाजपा युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक मेहेत्रे यांनी सिंदखेड राजाकडे येते असतांना आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रीत केला आहे. व्हिडिओमध्ये दुचाकीस्वार अत्यंत वेगात वाहन चालवत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून, त्यामुळे गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..समृद्धी महामार्गावर ओव्हरटेक करत असताना अपघात झाला जबाबदार कोण ?यामुळे दुचाकी समृद्धीवर कोणत्या मार्गाने वरती चढला याचा शोध प्रशासनाने घेण्याची गरज आहे.समृद्धी महामार्गावर वेगमर्यादा जास्त असल्याने आणि वाहनांची गती जास्त असल्यामुळे दुचाकी चालकांसाठी हा मार्ग अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो.अशा परिस्थितीत प्रवेश बंदी असतानाही दुचाकी महामार्गावर कशी पोहोचलीच हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे..याबाबत समृद्धी महामार्गवर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.टोल नाक्यांवरील तपासणी आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे.भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कडक उपाययोजना राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..समृद्धी महामार्गावर दुचाकी वाहन सुसाट धावत असेल तर याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष या घटनेवरून दिसून येते.समृद्धी मार्गावर दुचाकीला बंदी असताना दुचाकी धावते तरी कशी हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे. प्रशासनाने तात्काळ याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक मेहेत्रे यांनी दिली.