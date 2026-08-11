विदर्भ

समृद्धीवर १२०च्या स्पीडने गाड्या धावतात, नो पार्किंगमध्ये कंटेनर लावला, गंभीर अपघाताची शक्यता; त्या चालकावर गुन्हा दाखल, आरटीओकडून कारवाई

Samruddhi Expressway Container Action : मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर कंटेनर आडवा उभा करून वाहतूक विस्कळीत केल्याप्रकरणी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Samruddhi Expressway Container Action

Samruddhi Expressway Container Action

esakal

Shubham Banubakode
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समृद्धी महामार्गावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या कंटेनर चालकावर परिवहन विभाग व पोलिस विभागाने संयुक्त कारवाई केली. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर कंटेनर आडवा उभा करून वाहतूक विस्कळीत केल्याप्रकरणी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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