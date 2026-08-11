समृद्धीवर १२०च्या स्पीडने गाड्या धावतात, नो पार्किंगमध्ये कंटेनर लावला, गंभीर अपघाताची शक्यता; त्या चालकावर गुन्हा दाखल, आरटीओकडून कारवाई

समृद्धी महामार्गावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या कंटेनर चालकावर परिवहन विभाग व पोलिस विभागाने संयुक्त कारवाई केली. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर कंटेनर आडवा उभा करून वाहतूक विस्कळीत केल्याप्रकरणी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..रविवारी (ता.९) समृद्धी महामार्गावरील आयसी -०४, येळाकेळी येथे कंटेनर क्रमांक एचआर ५५ बीए ८५४४ चा चालक वाहन आडवे उभे करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करीत असल्याचे निदर्शनास आले. समृद्धी महामार्गावर वाहने ताशी १२० किलोमीटर वेगाने धावत असल्याने अशाप्रकारे वाहन उभे केल्यास गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे परिवहन विभाग आणि पोलिस विभागाने संयुक्तपणे कारवाई केली..Samruddhi Mahamarg News: महामार्गावर नेमकं काय घडलं? RTO अधिकाऱ्यांनी केला मोठा खुलासा; म्हणाले, ''ट्रक चालकाने...''.उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून वाहनावर कारवाई करण्यात आली. तसेच चालकाविरुद्ध विविध कलमांन्वये तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ मधील कलम ८ ब अन्वये पोलिस ठाणे सावंगी येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गावर शासनाच्या निर्देशानुसार २४ तास शून्य अपघात मोहिमेंतर्गत तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे..या तपासणीदरम्यान सदर कंटेनर ‘नो पार्किंग’मध्ये थांबलेला आढळला. चालकाचे समुपदेशन करून वाहन सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर वाहनाची कागदपत्रे व मालाचे टॅक्स इनव्हॉइस तपासले असता, वाहनातील माल नागपूर येथून पुणे येथे जात असल्याचे आढळले. हे वाहन राष्ट्रीय परवान्याच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करीत असल्याचेही तपासणीत निष्पन्न झाले. त्यामुळे वाहनावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे..Samruddhi Accident: एका अपघातामुळे वाहतूक थांबवली, कारला मागून आलेल्या ट्रकने धडक दिली; जुळ्या बहिणींसह सहा जणांचा जागीच मृत्यू.महत्त्वाचे म्हणजे चालकाची अनुज्ञप्ती (ड्रायव्हिंग लायसन्स) निलंबित करण्यासाठी संबंधित मूळ अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्याकडे तसेच वाहनाचा परवाना निलंबित करण्यासाठी मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल अशाप्रकारे वाहन उभे करणे अथवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणे टाळावे. अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या वाहनधारक व चालकांविरुद्ध मोटार वाहन अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई, तसेच आवश्यकतेनुसार पोलिसांकडून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.