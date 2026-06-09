Vidarbha: समृद्धीवर ट्रॅव्हल्स ट्रकवर मागून धडकली; मेहकरजवळील घटना; १५ जण गंभीर तर १२ जण किरकोळ जखमी

मेहकर: मेहकरजवळ समृद्धी महामार्गावर सोमवारी (ता.८) पहाटेच्या सुमारास एका खाजगी ट्रॅव्हल्स बसने समोरच्या ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात बसमधील एकूण २५ प्रवासी जखमी झाले आहेत. यातील १५ जण गंभीर असून, १२ प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमींवर मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी पहाटे समृद्धी महामार्गावरील नागपूर कॉरिडॉरवर चॅनल नंबर २७८.८०० जवळ हा अपघात घडला. एमएच ३१ एफसी ७४६८ क्रमांकाची खाजगी ट्रॅव्हल्स प्रवाशांना घेऊन पुणे येथून नागपूरच्या दिशेने जात होती. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने बसने समोर असलेल्या एका ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. .Nagpur: महागाई, गुन्हेगारीविरोधात ‘रास्ता रोको’; विदर्भवाद्यांचा एल्गार; पोलिस-कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट, १७ ताब्यात.अपघातानंतर ट्रकचालक वाहन घेऊन घटनास्थळावरून फरार झाला. अपघाताची माहिती छत्रपती संभाजीनगर कंट्रोल रूमकडून मिळताच समृद्धी महामार्ग उपकेंद्र फर्दापूरचे पोलिस उपनिरीक्षक अरविंद तिरणकर यांच्यासह अन्य कर्मचारी व मेहकरचे पोलिस निरीक्षक व्यंकटेश्वर आलेवार, उपनिरीक्षक कांचन जारवाल घटनास्थळी पोहोचले..अपघाताची भीषणता बघून तातडीने रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आली. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार संतोष मलोसे यांनी मदतकार्यात मोठी भूमिका बजावली. सर्व जखमींना तात्काळ मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघातानंतर क्रेनच्या मदतीने अपघातग्रस्त बस रस्त्याच्या कडेला लावून महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत करण्यात आली..Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही.जखमींची नावेया अपघातात नागपूर येथील आमरा झैब हुसेन(१६), सुमन रॉय (३९), शुभांगी सचिन बेनवाल (४७), प्रथा सुनील शर्मा (२९), वंदना चंद्रशेखर शेंद्रे( ५६), प्रदीप तागे (५०), यश बैनलवार (१८), मधू अनिल तैलानी (५१), अरुणा दिनेश महोरे (५४), अनिल तोमल तैलानी (५७), अमोल मधुकर साळुंके (३५), नाझ झैब हुसेन (४१), अस्का झैब हुसेन( ९), चांदनी खमाणे (८), सुरज लक्ष्मण मोरे (४३), प्रांजली प्रमोद लुटे (७), चंद्रशेखर रामकृष्ण शिंदे (६०), पुणे येथील अभय श्याम पवनीकर (२४), विलासू भगवान काके (६५), खापरखेडा येथील सक्षम खोरगडे (१३), युविका खोरगडे( ८), प्रणाली खोरगडे (३३), रितेश प्रल्हाद किंकरे(२९) बुलडाणा, चालक संभाजी राजाराम वाळूज (४१) रा. अहिल्यानगर, प्रकाश भास्कर कपागार(३१) अहिल्यानगर, शुभम सावळाराम सिरसाट (३०) रा. बीड आणि पुरुषोत्तम शिवाजी भिमान (३८) रा.चंद्रपूर हे प्रवासी जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.