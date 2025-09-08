Samruddhi Highway : समृद्धीवर ब्रेक घेतला, कुटुंबाला चिमुकली मागे राहिल्याचं समजलंच नाही; युपीच्या ट्रक चालकामुळे मिळाली परत

UP truck driver rescued a 3-year-old girl on Samruddhi Highway and handed her to police in Mangrulchavhala : अमरावती जिल्ह्यातील मंगरुळचव्हाळा हद्दीत समृद्धी महामार्गावर सापडलेल्या एका तीन वर्षीय चिमुकलीच्या पालकांचा शोध घेऊन रविवारी (ता. ७) तिला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात पोलिसांना यश आले. शनिवारी (ता. ६) मोहंमद समीर मो. शब्बीर (रा.शुकुलपूर, गुलडावा, प्रतापगढ) यांनी एका तीन वर्षाच्या मुलीला समृद्धी महामार्गाने जात असताना ताब्यात घेऊन सुरक्षेसाठी तिला मंगरुळचव्हाळा ठाण्यात आणून दाखल केले. .पोलिसांनी मुलीस विचारपूस केली असता तीला काहीच बोलता येत नव्हते. तिला तिचे नावही निट सांगता येत नव्हते. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी परिसरात आसपासच्या गावांमध्ये मुलीच्या पालकांचा शोध घेण्याचे आदेश मंगरुळचव्हाळा पोलिसांना दिले. सोबतच गुन्हेशाखेचे पथकही मदतीला होता. चिमुकलीचा फोटो पोलिसांनी सोशल मीडियावरुन व्हायरल केला होता..Samruddhi Expressway : समृद्धीवरील 120 शौचालय कुठं गेले? न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल, फोटो अन् लोकेशन सह अहवाल मागवला.शिवाय पोलिसांनी परिसरातील टोलनाक्यावर कर्मचाऱ्यांना फोटो दाखवून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस शिवनी टोलनाक्यावर शोध घेत असताना, एक इसम मुलीबाबत चौकशी करताना दिसला. त्याला पोलिसांनी फोटो दाखवून मंगरुळचव्हाळा ठाण्यात आणले. मुलीला बघून ती मुलगी रुद्राक्षी असल्याचे वडीलांनी सांगितले..दोन वाहनातून नातेवाईक संभाजीनगर येथून वर्धा येथे जात असताना, समृद्धी महामार्गावर लघुशंकेसाठी थांबले होते. त्यानंतर दोन्ही वाहने वर्धाकडे निघाली. परंतु खाली उतरलेल्या रुद्राक्षी ही रस्त्यातच राहून गेली. ती राहून गेल्याने पालकांनी तिचा शोध घेणे सुरु केले होते. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी अभिजीत ठाकरे, श्रीमती छाया मुकाडे यांच्या मादतीने पोलिसांनी चिमुकलीस वडील शुभम पवार (चव्हाण) व आई राधीका पवार (चव्हाण) यांच्या स्वाधीन केले..Krushi Samruddhi Yojana: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कृषी समृद्धी योजनेतून सोलापूर जिल्ह्याला मिळणार १६ कोटींचा निधी.ठाणेदार राजीव हाके, उपनिरीक्षक मुलचंद भांबुरकर, उपनिरीक्षक विलास सोळंके, अमोल देशमुख, संजय रायबोले, उमेश धंदर, मंगेश लकडे, विशाल गवळी, सचिन मसांगे, नितीन मुर्तेरकर, सदाशिव देवकते, जितेश राठोड, दिनेश कनोजिया, नम्रता वानखडे, अस्मिता जाधव, रवी राठोड, संजय गेठे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.