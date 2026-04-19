समृद्धीवर रीलच्या नादात बसचा अपघात, दीड वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; २५ जण जखमी, उपचाराला नेलं तर रुग्णालयात डॉक्टरच नव्हते

समृद्धी महामार्गावर खासगी प्रवासी बसचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात अवघ्या दीड वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. तर २५ पेक्षा जास्त प्रवासी जखमी झाले आहेत. यातील ६ प्रवाशांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते. बुलढाण्यात मेहकर टोलनाक्याजवळ हा अपगात झाला आहे. Tragic accident on Samruddhi highway during reel attempt one child dead 25 injured.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुंबईहून पुसदच्या दिशेनं जाणारी खासगी बस सकाळी सहा वाजता मेहकर टोल नाक्यावळ आली. यावेळी चालक आणि वाहक धावत्या बसमध्येच रील शूट करत होते. रीलच्या नादातच हा अपघात झाल्याचं प्रवाशांनी म्हटलं आहे. चालकाचं नियंत्रण सुटून बसने कारला धडक दिली..Video: मंत्री बावनकुळेंची लव्ह स्टोरी! अल्पवयीन मुलीला पळवलं, मग थेट जेलमध्ये रवानगी.बसने कारला धडक दिल्यानं कारचं प्रचंड नुकसान झालं तर बसमधील दीड वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी महामार्ग पोलिसांनी धाव घेत बचावकार्य राबवलं. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे..रुग्णालयात डॉक्टर नसल्यानं जखमींवर वेळेत उपचार मिळू न शकल्यानं पुन्हा नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केलाय. अपघातानंतर जखमींना मेहकर इथल्या ग्रामीण रुग्णालयात हलवलं होतं. पण तिथं डॉक्टरच नव्हते. तासभर यामुळे उपचारात विलंब झाला. प्रशासनाच्या या कारभारावर नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला.