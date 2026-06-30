Washim: समृद्धी महामार्ग उठला शेतकऱ्यांच्या जीवावर; महामार्गावरचे पाणी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात; संतप्त शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

रिसोड: समृद्धी महामार्गाने अनेकांची समृद्धी केली असली, तरी या महामार्गाची उंची वाढल्यामुळे लगतचे व वरील जवळपास ३० ते ४० किलोमीटर परिसरातील पाणी थेट नदी बाहेरी येऊन शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसत असल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. हा महामार्ग शेतकऱ्यांसाठी अधोगतीचा मार्ग ठरला असल्याचे बोलले जात आहे. .पाण्याची योग्य विल्हेवाट लावून कायमस्वरूपी उपायोजना न केल्यास रिसोड तालुक्यातील दहा ते पंधरा गावातील नदीकाठील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामामुळे परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांसमोर नव्या संकटांची मालिका उभी राहिली आहे. महामार्गाची उंची वाढवल्यामुळे महामार्गा लगतचे व वरील पावसाचे पाणी तब्बल ३० ते ४० किलोमीटर परिसरातील पाणी पिंपरी सरहद जवळील उताविळी व डोणगाव जवळील काच नदीत सोडण्यात आले आहे. या दोन्ही नद्या एकत्र आल्यामुळे पाण्याचा खूप मोठा प्रवाह निर्माण होतो..Mumbai Crime: मराठी अभिनेत्रीसोबत एका रात्रीसाठी २ लाख; मुंबईत हायप्रोफाईल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; समोर आली धक्कादायक माहिती.त्यामुळे पिंपरी सरहद, अंचळ, कुकसा, जोगेश्वरी, तपोवन, नेतंसा, मांगुळ झनक, पेनबोरी या आठ ते दहा गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अचानक महापूर येतो, परिणामी नदीकाठावरील सुपीक शेती मोठ्या प्रमाणात खरडून जात असून, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. मातीसह पिके वाहून जात असल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत..ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीस्थानिक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पूर्वी एवढ्या प्रमाणात वेगाने पाण्याचा प्रवाह निर्माण होत नव्हता. समृद्धी महामार्ग उंच असल्यामुळे तसेच संपूर्ण पावसाचे पाणी एकाच ठिकाणी वळविल्यामुळे नदीची वाहन क्षमता कमी पडत आहे. त्यामुळे नदीपात्रा बाहेर पाणी येऊन शेतीचे प्रचंड नुकसान होत असून, अनेक ठिकाणी जमिनी खरडून जात आहेत. पिकांसह सुपीक माती वाहून गेल्याने भविष्यात शेती करणेही कठीण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत संबंधित विभागाकडे अनेक वेळा तक्रारी करूनही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करून या पाण्याचे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अतिरिक्त नाले व जल नियोजनाची कामे करणे, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी होत आहे..दारूवर तुमचा खर्च, सरकारची मात्र हजारो कोटींची कमाई! अवघ्या 2 महिन्यांत या राज्याने कमावले 10,500 कोटी; महाराष्ट्राचा आकडा किती?....अन्यथा समृद्धीवरच आंदोलनसमृद्धी महामार्ग हा विकासाचा महत्त्वाचा प्रकल्प असला, तरी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी प्रशासनाने त्वरित लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात महापुरामुळे नुकसान झाले होते. यंदा पहिल्याच पावसात महापूर आल्यामुळे व शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला असून शेतकरी समृद्धी महामार्ग अडवून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.