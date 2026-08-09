विदर्भ

VIDEO : RTO सोबतचा वाद, समृद्धी महामार्गावर ट्रक आडवा करून चालक पसार, वाहनांच्या लाबंच लांब रांगा, नेमकं काय घडलं?

Samruddhi Mahamarg Traffic Jam : या प्रकारामुळे नागपूर-मुंबई मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
Samruddhi Mahamarg Traffic Jam

Samruddhi Mahamarg Traffic Jam

esakal

Shubham Banubakode
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समृद्धी महामार्गावर एका ट्रकचालकाने चक्क ट्रक रस्त्याच्या मधोमध आडवा लावून चावी घेऊन पसार झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे नागपूर-मुंबई मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. ही घटना समृद्धी महामार्गावरील चॅनल क्रमांक ६० जवळ घडली.

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