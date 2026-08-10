Samruddhi Mahamarg News: महामार्गावर नेमकं काय घडलं? RTO अधिकाऱ्यांनी केला मोठा खुलासा; म्हणाले, ''ट्रक चालकाने...''

समृद्धी महामार्गावर आरटीओ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या वादानंतर एका ट्रक चालकाने चक्क ट्रक रस्त्यावर आडवा लावल्याची घटना रविवारी घडली होती. या प्रकारामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचं बघायला मिळालं होतं. या घटनेची राज्यभर चर्चा रंगली. मात्र, आता आरटीओ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात बाजू स्पष्ट केली आहे. समृद्धी महामार्गावर नेमकं काय घडलं आणि ट्रक चालकाची कागदपत्रे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी का ताब्यात घेतली, याबाबत आरटीओ अधिकारी संदीप मुखे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना माहिती दिली..ते म्हणाले, समृद्धी महामार्गावर धोकादायक पद्धतीने वाहनं उभी केली जातात. त्यावर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आलं आहे. कार्यालयाच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकारी सकाळी महामार्गावर तपासणी करत होते. त्यावेळी पेट्रोल पंपाच्या बाहेर एक अवजड कंटेनर उभा असल्याचं आढळलं. अधिकाऱ्यांनी चालकाला वाहन बाजूला घेण्यास सांगितलं. मात्र, यावेळी चालकाने सुरुवातीला अरेरावी केली. त्यानंतर वाहन काढण्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला..VIDEO : RTO सोबतचा वाद, समृद्धी महामार्गावर ट्रक आडवा करून चालक पसार, वाहनांच्या लाबंच लांब रांगा, नेमकं काय घडलं? .अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची मागणी केली असता चालकाने ती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ई-चलानच्या माध्यमातून वाहनाची कागदपत्रे तपासण्यात आली. सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी मालाचे बिलही मागितले. या तपासणीत हा ट्रक नागपूरमधून माल घेऊन पुण्याला जात असल्याचं समोर आलं. राष्ट्रीय परवान्याच्या अटींनुसार एकाच राज्यातून माल भरून त्याच राज्यात माल उतरवता येत नाही. त्यामुळे चालकाला मेमो देण्यात आला. सकाळी ११.३६ वाजता मेमो देण्यात आला असून, दंड भरल्यानंतर बिल्टी परत केली जाईल, असं चालकाला सांगण्यात आलं होतं..Pune RTO: पुण्यात वाहनांवर आता एमएच-12 ‘1A’; देशात प्रथमच एक अंक आणि एक इंग्रजी अक्षर मालिकेचा प्रस्ताव .दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत अधिकारी घटनास्थळी होते. त्यानंतर ते दुपारच्या जेवणासाठी परतले. मात्र, दुपारी ३ वाजता चालकाने ट्रक आडवा लावून वाहतूक कोंडी केली. या प्रकरणात केवळ १३ हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला होता. मात्र, मालकाने दंड न भरल्याने कागदपत्रे ताब्यात ठेवण्यात आली, चालकाने मालकाशी संपर्क साधण्याऐवजी अधिकाऱ्यांशी वाद घातल्याचाही दावा त्यांनी केला. दरम्यान, संबंधित ट्रक चालक पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.