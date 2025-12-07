Yavatmal: संदीप शिंदे यांचा हाँगकाँग येथे गौरव; आंतरराष्ट्रीय ‘द वन ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्ड’, ५० हजार यूएस डॉलर्सचे बक्षिस

यवतमाळ : येथील नंददीप फाऊंडेशनमार्फत संचालित बेघर मनोरुग्ण निवारा केंद्राचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांना हाँगकाँग येथील ‘रोटरी डिस्ट्रिक्ट ३४५०’तर्फे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘द वन ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात आले..हाँगकाँगमधील सिम शा सुई येथील दिमाखदार सोहळ्यात शिंदे यांना ५० हजार यूएस डॉलर्सचे (भारतीय चलनात ४५ लाख रुपये) बक्षीस आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. हाँगकाँग येथील रोटरी डिस्ट्रिक्ट संस्थेच्या वतीने २०१२ पासून जगभरात सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची निवड करून सन्मानित करण्यात येते..Indigo Flight Controversy: Nagpur हून Pune ला निघाले, Hyderabad ला पोहचले | Sakal News.आतापर्यंत भारतातील सिंधूताई सपकाळ, डॉ. प्रकाश आमटे, राजेंद्र धामणे, डॉ. कोल्हे दांपत्य आदी सहा सामाजिक कार्यकर्त्यांना सन्मानित करण्यात आले. यवतमाळ येथील संदीप शिंदे यांना हा पुरस्कार मिळविणारे सातवे भारतीय असून, या पुरस्काराने नंददीप फाउंडेशनच्या बेघर मनोरुग्ण केंद्राचे काम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले. सामाजिक काम सुरू केल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांत हा पुरस्कार मिळविणारे संदीप शिंदे हे द वन ॲवॉर्डच्या इतिहासातील पहिले तरुण व्यक्ती ठरले. पुरस्कारासाठी जगभरातील १७९ देशांमधून प्रस्ताव आले होते..तीन विविध चमूतील परीक्षकांकडून पडताळणी, कामाची पाहणी, प्राथमिक आणि अंतिम मुलाखत, असे टप्पे होते. या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांचे अंतिम मुख्य परीक्षक म्हणून अलिबाबा इंटरप्रिन्युअर्स फंडच्या कार्यकारी संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंडी चॉऊ, युनिसेफ हाँगकाँग अॅडवोकसी कमिटीचे अध्यक्ष इवॅन च्यू, द मेकाँग लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू फ्रिडमॅन यांनी काम पाहिले..या भव्यदिव्य कार्यक्रमात संदीप शिंदे यांच्या नंददीप बेघर मनोरुग्ण निवारा केंद्राच्या कामाचा विशेष गौरव करण्यात आला आहे. पुरस्कार सोहळ्यात संदीप शिंदे, नंदिनी शिंदे, हर्षाली शिंदे यांच्यासह नंददीप फाउंडेशनचे अॅडव्हायजरी कमिटीचे सदस्य नरेंद्र पवार, डॉ. प्रशांत गावंडे, नितीन पखाले, आनंद कसंबे, डॉ. कविता बोरकर हे सहभागी झाले होते..One District One Product Scheme: सीएम योगींची 'ही' योजना तुम्हाला देखील बनवेल बिझनेसमन ; झाशीच्या लेकीने केली कमाल! .‘द वन ह्युमॅनिटेरियन’ हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार नंददीप बेघर मनोरुग्ण निवारा केंद्रातील सर्व ‘प्रभूजीं’सह या कामात तन, मन, धनाने सहकार्य करणारे सहकारी, सेवा देणारे डॉक्टर्स, निवारा केंद्रातील सेवेकरी आणि यवतमाळकरांना समर्पित करीत आहे. प्रभूजींच्या आशीर्वादाने मिळालेल्या या पुरस्काराच्या रकमेतून बोथबोडण येथे निवासी संकुलासह बेघर मनोरुग्णांना आरोग्य सुविधा आणि कौशल्य विकास प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस आहे. पत्नी नंदिनी, मुलगी हर्षाली आणि सोबत काम करणारे सर्व सहकारी यांच्या कष्टाचे जीच या पुरस्काराने झाले.-संदीप शिंदे, नंददीप फाउंडेशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.