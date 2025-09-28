Sant Chokhasagar Khadakpurna: 'संत चोखासागर खडकपूर्णाचे सर्व वक्रद्वार दीड मीटरने उघडले'; महामार्गावरील पूल ५ वर्षांनंतर पाण्याखाली

देऊळगाव राजा : संत चोखासागर खडकपूर्णा प्रकल्प १००% भरल्याने प्रकल्पाचे सर्व वकृतवार तब्बल दीड मीटरने उघडण्यात आले आहे. दरम्यान मलकापूर सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील देऊळगाव महीनजीकचा कालचा पुल पाच वर्षानंतर प्रथमच पाण्याखाली गेला असून एकाच पुलावरून महामार्गावरील वाहतूक वळविण्यात आली आहे. प्रकल्पातून २९५२.२२ घनमीटर क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. गेल्या वीस तासात धरण क्षेत्रात जेमतेम ३३ मिलिमीटर पाऊस झाला असला तरी जाफराबाद भोकरदन,सिल्लोड तालुक्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे खडकपूर्णा नदीला पूर आला आणि संत चोखासागर खडकपूर्णा प्रकल्प शंभर टक्के भरला. दरम्यान आज सकाळी बुलढाणा पाटबंधारे विभाग अंतर्गत खडकपूर्णा प्रकल्प व्यवस्थापना ने प्रकल्पाचे सर्व १९ वक्रद्वार दीड मीटरने उघडण्याचा निर्णय घेतला. .परिणामी खडकपूर्णा नदीपात्रात पूर आला असून नदी दुधडी भरून वाहत आहे. यामुळे सोलापूर मलकापूर महामार्गावरील देऊळगाव मही नजीकचा खालचा पूल पाण्याखाली आला असून फुलावर सुमारे एक फुटाने पाणी वाहत आहे. पुलावरून पाणी जात असल्याने देऊळगाव राजा ते चिखली बुलढाणा खामगाव कडे जाणारी वाहतूक वरच्या पुलावरून वळविण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत प्रकल्पातून २९५२.२२ घमी क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरु असून धरणात पाण्याची होणारी आवक पाहता विसर्ग कमी अथवा जास्त करण्यात येणार आहे. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.खडकपूर्णा नदीकाठी असलेल्या देऊळगाव राजा सिंदखेडराजा आणि लोणार तालुक्यातील गावांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीपात्रात गुरे लहान मुले तसेच गावकऱ्यांनी नदीपात्र ओलांडू नये व कोणी मासेमारी तथा नदीपात्रातून वाहतूक करू नये अशा सूचना पाटबंधारे विभाग अंतर्गत खडकपूर्णा प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग देऊळगाव महीचे अधिकारी सुमित येसानसुरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.