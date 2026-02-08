Sant Gajanan Maharaj: पाणी देण्यास नकार दिला... संत गजानन महाराजांनी कोरडी विहीर सजल केली, प्रकट दिनानिमित्त अवश्य दर्शन घ्या…

बोडर्डी, ता. ७ : सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या अकोट तालुक्यातील अकोली जहागीर येथील घनदाट जंगलात संत श्री गजानन महाराजांच्या पादस्पर्शामुळे पूण्य झालेली भूमी म्हणजे 'शांतीवन अमृततीर्थ'; त्या काळामध्ये भीषण दुष्काळ पडलेला असताना जंगलामध्ये गजानन महाराज आले असता त्यांना तहान लागली होती. त्यामुळे त्यांना एक व्यक्ती दिसला आणि ते त्यांच्या जवळ जाऊन पाणी मागू लागले. त्यावेळी त्या व्यक्तीने पाणी देण्यास नकार दिला आणि कोरडी पडलेली विहीर महाराजांना दाखवली. त्यावेळी महाराजांनी कोरड्या पडलेल्या विहिरीला जीवनदान देऊन पुन्हा ती सजल केली. तेव्हापासून तेथे शांतीवन अमृत तीर्थ असे नाव पडले..शेगावपासून सुमारे ६० किमीहे ठिकाण शेगावपासून सुमारे ६० किमी, अकोटपासून १० किमी अंतरावर असून, 'संत गजानन महाराज विहीर संस्थान' म्हणून ओळखले जाते. येथे दरवर्षी संत श्री गजानन महाराजांच्या प्रगट दिनानिमित्त भव्य कथा आणि भंडाऱ्याचे आयोजन मंदिर समितीद्वारे करण्यात येते तसेच दर गुरुवारी भव्य महाप्रसादाचे वितरण करण्यात येते..बरेचसे वार्षिक उत्सव सुद्धा मोठ्या थाटामाटात येथे पार पडतात. श्री गजानन महाराज संस्थान सजल विहीर शांतीवन अमृततिर्थ, येथे सालाबादप्रमाणे गजानन महाराज प्रकट दिनानिमित्त भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी सुद्धा रविवार दि. ८ फेब्रुवारी रोजी सजल विहीर दुपारी १२ ते ४ पर्यंत प्रकट दिन आणि भव्य महाप्रसाद होणार आहे. या भक्तीमय सोहळ्याचा समस्त भाविक भक्तांनी लाभ घ्यावा व तन-मन धनाने मदत करावी, असे आवाहन आयोजक अध्यक्ष/विश्वस्त श्री गजानन महाराज संस्थान अकोली जहाँ. अकोलखेड 'सजल विहीर' शांतीवन अमृततिर्थ यांनी केले आहे..Shegaon Viral Video: कशी आहे शेगावची पार्किंग व्यवस्था? जगातील एकमेव सेवार्थ हायटेक वाहनतळ, व्हिडिओ पाहिल्यावर कळेल सत्य.संस्थानकडून राबविले जातात विविध उपक्रमदरवर्षी प्रगटदिन महोत्सव, होलीका उत्सव, विठ्ठल रुक्मिणी प्रतिष्ठापना उत्सव, श्री रामनवमी, ऋषिपंचमी, गुरू प्रतिपदा, श्री गजानन महाराज प्रगट शांतीवन अमृततीर्थ उपक्रम राबवण्यात येतात. त्याचबरोबर येथे भक्तांना अल्प दरामध्ये राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. दर गुरुवार द्वादशिला मोफत महाप्रसादाची व्यवस्था असते..प्रकट दिन उत्सवादरम्यान एक लाखाहून अधिक भाविक भक्त येथे दर्शनासाठी येतात तसेच चाळीस हजाराहून अधिक लोक महाप्रसादाचा लाभ घेतात. प्रकट दिनाच्या पूर्व संध्येला भव्यदिव्य असा चार हजार दिव्यांचा दीपोत्सव येथे साजरा करण्यात येतो. रात्री होम हवन तसेच कीर्तन करण्यात येतात. - गजानन धर्मे, विश्वस्त, मंदिर समिती.संस्थानच्या वतीने विविध सामाजिक उपक्रम सुद्धा राबविले जातात. त्याचाच भाग म्हणून नेत्रदान शिबिर, कुष्ठरोग निर्मूलन अंतर्गत विविध रुग्णांना धान्य किराणा सामुग्री किट दिली जाते तसेच आदिवासी मुलांकरिता मे मध्ये संस्कार शिबिर उपक्रम राबविले जातात.- अजय ठाकरे, विश्वस्त, मंदिर समिती.Gajanan Maharaj Prakat Din 2026: यंदा गजानन महाराजांचा प्रकट दिन कधी? जाणून घ्या तारीख, विधी आणि महत्त्व.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.