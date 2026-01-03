विदर्भ

Savitribai–Jijau Dashratra Utsav : मातृतीर्थ सिंदखेड राजा शहरांमध्ये सावित्री-जिजाऊ दशरात्रौत्सवाला सुरुवात, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन

Savitribai–Jijau Dashratra Utsav Begins in Sindkhed Raja : शहरातील विविध शाळेचे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी सहभागी झाले होते. जिजाऊ सृष्टी येथे सकाळी ११ वाजता सावित्री जिजाऊ दशरात्रौत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.
Savitribai Phule Jayanti marks the beginning of Savitri–Jijau Dashratra Utsav : मातृतीर्थ सिंदखेडराजा शहरांमध्ये सावित्री-जिजाऊ दशरात्रौत्सवाला ता.३ जानेवारी पासुन सुरुवात झाली आहे.स्थानिक नगर परिषदेकडून सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राजवाडा परिसरामध्ये प्रतिमेचे पूजन व शोभायात्राचे सकाळी ९ वाजता आयोजन करण्यात आले होते.नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांच्या हस्ते सपत्नीक तसेच विविध मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले त्यानंतर शोभायात्रेला सुरुवात झाली.

