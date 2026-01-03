Savitribai–Jijau Dashratra Utsav : मातृतीर्थ सिंदखेड राजा शहरांमध्ये सावित्री-जिजाऊ दशरात्रौत्सवाला सुरुवात, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन

Savitribai Phule Jayanti marks the beginning of Savitri–Jijau Dashratra Utsav : मातृतीर्थ सिंदखेडराजा शहरांमध्ये सावित्री-जिजाऊ दशरात्रौत्सवाला ता.३ जानेवारी पासुन सुरुवात झाली आहे.स्थानिक नगर परिषदेकडून सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राजवाडा परिसरामध्ये प्रतिमेचे पूजन व शोभायात्राचे सकाळी ९ वाजता आयोजन करण्यात आले होते.नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांच्या हस्ते सपत्नीक तसेच विविध मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले त्यानंतर शोभायात्रेला सुरुवात झाली..शहरातील विविध शाळेचे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी सहभागी झाले होते. जिजाऊ सृष्टी येथे सकाळी ११ वाजता सावित्री जिजाऊ दशरात्रौत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विविध मान्यवर तसेच मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड जिजाऊ ब्रिगेड सर्व कक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Buldhana Crime : पत्नीचं अफेअर असल्याचा संशय, नवऱ्यानं बायकोसह 4 वर्षाच्या चिमुरड्याला कुऱ्हाडीने वार करुन संपवलं; रियांश वाचू शकला असता, पण....जिजाऊ सृष्टीवर ता.४ ते १० जानेवारीपर्यंत शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होणार आहे.ता.११ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता जिजाऊ राजवाड्यावर दीपा उत्सव, मशाल रात्रा,त्यानंतर महिलांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवधर्म पिठावर आयोजित करण्यात आला आहे.ता.१२ जानेवारी रोजी जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळ्याला सकाळी ६ वाजता सुरुवात होणार आहे..Buldhana Accident: मोटरसायकल व इको कारची जोरदार धडक; दोन ठार, तिसऱ्याची प्रकृती गंभीर.सकाळी ८ वाजता भव्य पालखी सह वारकरी दिंडी राजवाडा ते जिजाऊ सृष्टी,सकाळी १०वाजता शिवधर्म ध्वजारोहण शहरांचे पोवाडे सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष सत्कार व प्रकाशन सोहळा त्यानंतर दुपारी १.३० ते ५ वाजेपर्यंत शिवधर्म पिठावर मुख्य कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. त्यामुळे शहरामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे मांडीयाळी पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.