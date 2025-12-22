विदर्भ

Illegal Sand Transport: हरांबा-सावली मार्गावर वाढले अपघात; जड वाहतुकीमुळे रस्त्यावर धूळ आणि धुराचे साम्राज्य, नागरिक त्रस्त

Fatal Accident Raises Questions on Road Safety: सावली–हरांबा मार्गावर अवजड वाळू वाहतुकीमुळे रस्त्यांची भीषण दुरवस्था; अपघातात महिलेचा मृत्यू झाला होता. रस्त्याच्या क्षमतेची परवानगी न घेता वाळू घाटाचा लिलाव केल्याचा आरोप.
Illegal Sand Transport

Illegal Sand Transport

शीतल पवार
सावली (जि. चंद्रपूर) : तालुक्यातील हरांबा ते सावली मार्गावर वाळूची अवजड वाहतूक सुरू असल्याने रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली. अवजड वाहतुकीमुळे दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटनासुद्धा घडली.

Chandrapur
student
Trasport
sand
road accident

