Illegal Sand Transport: हरांबा-सावली मार्गावर वाढले अपघात; जड वाहतुकीमुळे रस्त्यावर धूळ आणि धुराचे साम्राज्य, नागरिक त्रस्त

सावली (जि. चंद्रपूर) : तालुक्यातील हरांबा ते सावली मार्गावर वाळूची अवजड वाहतूक सुरू असल्याने रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली. अवजड वाहतुकीमुळे दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटनासुद्धा घडली..शासनाच्या वतीने २०२५-२६ करिता मूल उपविभागाअंतर्गत सावली तालुक्यातील साखरी वैनगंगा नदीतील वाळू घाटाचा लिलाव करण्यात आला. परंतु, प्रशासनाने रस्त्याच्या क्षमतेची संबंधित विभागाकडून परवानगी घेतली नसल्याची माहिती समोर आली. .सावली ते हरांबा अंतर २१ किलोमीटर आहे. या रस्त्यावरून क्षमतेपेक्षा जास्त अवजड वाहनांद्वारे वाळूची वाहतूक होत असल्याने हरांबा-सावली रस्त्याची दुरवस्था झाली..तालुक्याचे मुख्यालय असल्याने सावलीत मोठी बाजारपेठ आहे. येथे हरांबा, लोंढोली, साखरी, सिरसी, जिबगाव, उसेगाव, सिंदोळा, घोडेवाही आदी ११ गावांतील नागरिक बाजारपेठेत येतात. तालुक्याच्या मुख्यालयी शैक्षणिक सुविधा असल्याने येथे विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात; परंतु रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे काही काळ एसटी सेवा बंद होती..Kolhapur Kagal-Nidhori road : पर्यायी महामार्गा'त रूपांतरित झालेल्या कागल-निढोरी मार्गावर ओव्हरलोड वाहनांचा दहशत-दिवसेंदिवस वाढतोय धोका.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने नंतर ती सुरू करण्यात आली. संबंधित विभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रशासन मोठ्या अपघाताची वाट पाहात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो..सावली-हरांबा रस्त्याची क्षमता कमी आहे. वाळूघाट लिलावासंदर्भात तहसीलदारांनी कोणतीही माहिती घेतलेली नाही. या रस्त्याची क्षमता जड वाहतुकीसाठी नाही. यासंदर्भात आम्ही तहसील व पोलिस विभागाला पत्र दिले.-शीतल दडमल, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावली.नियम धाब्यावर बसवून रस्त्याची क्षमता नसताना दीडपट क्षमतेने जड वाहतूक सुरू आहे. डोनाळ्यातील रहिवासी ऊर्मिला नागापुरे यांना अपघातात पाय गमवावा लागला. प्रशासन आंधळ्याची भूमिका बजावत असल्याने अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. -कृष्णा राऊत, तालुकाध्यक्ष, एकलव्य भोई समाज संघटना तथा अध्यक्ष सावली शहर काँग्रेस कमिटी.