विदर्भ

Buldhana News: पीक गेलं, दिवाळीही गेली... शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा काळोख; अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची ‘दिवाळ’ खोरी

Farmer Loss: सावनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची पिकं अतिवृष्टीत वाहून गेली; महसूल व कृषी विभागाने नुकसानीचा अहवाल पूर्ण करूनही मदतीचा निधी रखडला, सरकारच्या आश्वासनांवर दिवाळी साजरी करावी लागणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था अजूनही तीच भरपाईच्या प्रतिक्षेत दिवस मोजत अंधारात गेले सणाचे सोहळे
Buldhana News

Buldhana News

sakal

अशोक डाहाके
Updated on

केळवद : सावनेर तालुक्यात मागील सप्टेंबर महिन्यात झालेला जोरदार पाऊस आणि वादळामुळे शेतपिके व फळबांगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा महसूल आणि कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आलेला अहवाल पूर्ण होवूनसुद्धा नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी न मिळाल्याने तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी सन अंधारात साजरा करण्याची वेळ आली आहे.

Loading content, please wait...
festival
Farmer
Crop Damage
Diwali
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com