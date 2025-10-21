Buldhana News: पीक गेलं, दिवाळीही गेली... शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा काळोख; अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची ‘दिवाळ’ खोरी

केळवद : सावनेर तालुक्यात मागील सप्टेंबर महिन्यात झालेला जोरदार पाऊस आणि वादळामुळे शेतपिके व फळबांगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा महसूल आणि कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आलेला अहवाल पूर्ण होवूनसुद्धा नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी न मिळाल्याने तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी सन अंधारात साजरा करण्याची वेळ आली आहे..नुकसानभरपाई लांबणीवर; ना शासनाची मदत, ना पीकविमा!सरकारकडून दिवाळीपूर्वी मदत करण्याचे आश्वासन देऊनही मदतीचे वाटप वेळेवर न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रंचड नाराजी असून दिवाळीसारखा महत्वाचा सन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अंधारात साजरा करण्याची वेळ शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आली आहे..प्रशासकीय कारणेनुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डाटा एट्रींची कामे सुरु असल्याचे कारण दिले जात असून त्यामुळे भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे..भरपाईची समस्यासरकारने दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्ष मदत अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही..Nanded Flood: साहेब! दिवाळी, दसरा कसा साजरा करावा? तुटपुंज्या मदतीमुळे मुक्रमाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल.तालुक्यात मागील महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतपिके व फळबांगाचे नुकसान झालेले होते. या नुकसानीचा अहवाल पूर्ण झालेला असून तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अपेक्षित निधी ३ कोटी, ५० लाख १४ हजार ६६० रुपये मंजूर झालेला आहे. मात्र अद्याप तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे डाटाएंट्रींची कामे पन्नास टक्के पूर्ण झालेली असून उर्वरीत शेतकऱ्यांचे डाटा एंट्रींची कामे सुरु आहेत. लवकरच शासनाच्या वतीने नुकसान भरपाई मिळेल.-अक्षय पोयाम, तहसीलदार, सावनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.