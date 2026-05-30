Vidarbha: स्टेट बँक कर्मचाऱ्याचा असाही प्रामाणिकपणा; जमिनीवर पडलेले एक लाख रुपये केले ग्राहकाला केले

शेगाव: येथील स्टेट बँकेच्या मेन रोड वरील शाखेच्या एका कर्मचाऱ्याने ता २९ मे रोजी वाहन पार्किंग मध्ये पडलेले लोहारा येथील एका बँक ग्राहकाचे एक लाख रुपये प्रामाणिकपणे परत केले. याबाबत माहिती अशी की, ता.२९ मे रोजी सकाळी ११ वाजता दरम्यान लोहारा ता.बाळापूर येथील अरुण लक्ष्मण बकाल यांनी बँक मधून शेतीच्या कामानिमित्त दोन लाख रुपयांचा विड्रॉल केला..पाचशे रुपयांच्या नोटांचे चार बंडल घेऊन ओळखीच्या सहकाऱ्यासोबत बोलत बोलत बँकेच्या बाहेर मागच्या दरवाजाने निघून गेले होते. त्यांनी सोबत आणलेल्या प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगमध्ये त्यांनी दोन लाख रुपये ठेवले होते. अनावधानाने पाठीमागच्या वाहन पार्किंग मध्ये प्लास्टिकच्या बॅगमधून दोन पाचशेचे बंडल खाली पडले ते त्यांच्या लक्षात आले नाही..नंतर ते घरी पोचल्यावर त्यांनी पिशवी उघडली असता त्यामध्ये एक लाख रुपये गहाळ झाल्याचे दिसले. लगेच त्यांनी शेगाव बँकेत ओळखीच्या कर्मचाऱ्याला फोन लावून विचारणा केली असता बँकेचे शाखाधिकारी सुनील कुमार त्यांनी त्यांना बँकेत येण्यास सांगितले.यादरम्यान एसबीआय कार्ड चे कर्मचारी विश्वपाल मोरे हे त्यांच्या गाडीजवळ गेले असता त्यांना तिथे एक लाख रुपये जमिनीवर पडलेले दिसले..त्यांनी ताबडतोब सदर रक्कम शाखा व्यवस्थापक सुनीलकुमार यांच्याकडे जमा केली. आपला प्रामाणिकपणा दाखवून दिला. स्टेट बँकेत बऱ्याचदा कॅश काऊंटर वर बऱ्याच ग्राहकांचे जास्तीचे पैसे येत असतात ते ताबडतोब मोजून जास्तीचे पैसे ग्राहकांना परत दिले जातात. परंतु पार्किंग मध्ये जमिनीवर पडलेले एक लाख रुपये बघून सुद्धा या कर्मचाऱ्याने आजही प्रामाणिकपणा जिवंत असल्याचे आपल्या कर्तृत्वातून दाखवून दिले..याबद्दल कर्मचारी विश्वपाल मोरे यांचा शाखा व्यवस्थापक यांनी सत्कार करून त्यांना प्रोत्साहन दिले. एक लाख रुपये परत मिळाल्यामुळे ग्राहक अरुण बकाल या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान टळले. त्यांनी काही बँक कर्मचारी विश्वपाल मोरे यांचे आभार मानले.प्रामाणिकतेची चुणूक दाखवल्या बद्दल त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.