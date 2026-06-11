विदर्भ

Vidarbha Schools: विदर्भात 30 जूनला वाजणार शाळांची घंटा; न्यायालयाचे आदेश, शासनाचे सुधारित पत्र निघणार

Vidarbha schools reopening on June 30 after court order: विदर्भातील प्रखर उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हस्तक्षेप; 22 जूनचा आदेश रद्द, जिल्हा परिषद शाळा आता थेट 30 जूनला उघडणार
Court Relief for Vidarbha Students: Schools to Reopen on June 30

Court Relief for Vidarbha Students: Schools to Reopen on June 30

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ : शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्द लक्षात घेऊन 30 जूनला जिल्हा परिषद शाळांची घंटा वाजणार आहे. शिक्षक समितीने उचललेल्या पावलामुळे न्यायालयाने हे आदेश जारी केले आहे. आता शासनाला सुधारित पत्र काढण्याची वेळ येणार आहे.

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