Vidarbha Schools: विदर्भात 30 जूनला वाजणार शाळांची घंटा; न्यायालयाचे आदेश, शासनाचे सुधारित पत्र निघणार

यवतमाळ : शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्द लक्षात घेऊन 30 जूनला जिल्हा परिषद शाळांची घंटा वाजणार आहे. शिक्षक समितीने उचललेल्या पावलामुळे न्यायालयाने हे आदेश जारी केले आहे. आता शासनाला सुधारित पत्र काढण्याची वेळ येणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जिल्हा परिषदांच्या शाळा 15 जूनला उघडण्याबाबतचे पत्र शासनस्तरावर काढण्यात आले होते. परंतु विदर्भात प्रचंड वाढलेली उष्णता बघता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तोकड्या स्वरूपाची व्यवस्था आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यंदा उन्हाने 45 चा पारा ओलांडला होता. जून महिन्यातही उष्णतेचा कहर कायमच आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात शाळा उघडण्यात याव्या, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे केली होती..तद्नंतर 22 जूनपासून शाळा उघडण्याचे नवे आदेश शासनस्तरावर काढण्यात आले होते. परंतु उन्हाची तीव्रता आणि अपुरी व्यवस्था लक्षात घेता एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार 30 जूनला शाळा उघडावी, अशी मागणी शिक्षक समितीने केली होती. ही मागणी मान्य न झाल्याने समिती पदाधिकार्यांनी थेट न्यायालयाची पायरी ओलांडली होती. न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत शासनाने 22 जूनपासून शाळा उघडणार असल्याचे सांगितले. .परंतु न्यायालयाने हे आदेश रद्द करावे आणि 30 जूनपासून शाळा उघडण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या शाळांची घंटा 30 जूनला वाजणार आहे. थोड्याफार प्रमाणात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.शिक्षण समितीच्या पाठपुराव्याला यश15 जूनपासून शाळा उघडणार असल्याचे जाहीर होताच शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात होता. तर शासन नव्हे, तर चक्क शिक्षकांच्या संघटनेवर शिंतोडे उडविण्याचे काम शिक्षकांकडून केल्या जात होते. शेवटी शिक्षक समितीने न्यायालयात धाव घेतली. तसेच न्यायालयात संपूर्ण बाजू मांडली. तेव्हा न्यायालयाने शिक्षक समितीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा निर्णय म्हणून शिंतोडे उडविणार्यांना चपराक बसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या निर्णयाचे स्वागत जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक रेकलवार, पतसंस्थेचे अध्यक्ष महेश सोनेकर, ज्ञानेश्वर नाकाडे, संदीप मोहाडे, आशन्ना गुंडावार, रामकृष्ण केंद्रे यांनी स्वागत केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.