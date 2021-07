फिरत्या शाळेद्वारे विद्यार्थ्यांना थेट दारावर शिक्षण, चंद्रपुरातील उपक्रम

By

चंद्रपूर : कोरोनामुळे (coronavirus) सर्वच शाळा बंद आहेत. सध्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण (online education) दिले जात आहे. मात्र, दुर्गम भागात ऑनलाइन शिक्षणाची सोय नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहतात. मात्र, एका अनोख्या प्रकल्पामुळे चंद्रपुरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना (tribal student) शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर होण्यापासून रोखले जात आहे. (school on wheels program start for tribal student in chandrapur)

एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल असे या संस्थेचे नाव आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम गावांमध्ये हे शिक्षण देतात. शिक्षक कारमधून प्रत्येक गावात जाऊन विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या दारावर शिक्षण देतात. याला स्कूल ऑन व्हिल असेही म्हटले जाते. राज्य आदिवासी विभागाच्या वतीने चंद्रपूर जिल्ह्यातील देवडा येथील गेल्या जुलै महिन्यापासून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या फिरत्या शाळेच्या मुख्याध्यापक रुपा बोरेकर सांगतात, ५० ते ३०० किलोमीटरच्या परिसरातील ६०० विद्यार्थ्यांना या प्रकल्पाद्वारे शिक्षण दिले जात आहे. यामध्ये शैक्षणिक आणि मानसिक अशा दोन्ही प्रकारचे शिक्षण दिले जाते.''

शिक्षक, मुख्याध्याक, वार्डन, आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे दोन गट तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ते आठवड्यातील सहा दिवसात कुठल्या गावाला भेट द्यायची याचं नियोजन करतात. शिक्षणाव्यतिरिक्त त्यांना आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची? हे देखील सांगितले जाते.

शहराजवळील काही गावांमधील पालकांकडे स्मार्टफोन आहे. त्यामुळे आमच्या शाळेद्वारे त्यांनी व्हॉट्सअॅपवर मेसेज केला जातो. तसेच शिक्षणाविषयी लिंक देतो. तसेच कुठल्या गावाला भेट देणार आहोत याविषयी देखील माहिती सांगितली जाते. या प्रकल्पामुळे शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचा एक चांगलं सामाजिक नातं तयार होत आहे, असेही बोरेकर टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हणाल्या.