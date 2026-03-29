Vardha News: सिलिंडरअभावी पोषण आहार चुलीवर; महाबळा येथील इंदिरा हायस्कूलमध्ये पेटली चूल

सेलू: आखाती देशातील युद्धाचा परिणाम सिलिंडर पुरवठ्यावर होत असल्याचे चित्र आहे. व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. त्यात शाळांमध्ये सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने शाळांतील पोषण आहार चुलीवर शिजवण्याची वेळ आली आहे. सेलू तालुक्यातील महाबळा येथील इंदिरा हायस्कूल येथे चुलीवर पोषण आहार शिजविण्यात येत आहे..गत काही दिवसांपासून व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकरिता पोषण आहार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पोषण आहार शिजविण्याकरिता अनेक शाळांमध्ये सिलिंडरचा उपयोग करण्यात येतो. पण, सध्या सिलिंडर मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहेत..सिलिंडर उपलब्ध होत नाही. व्यावसायिक सिलिंडरची तर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्याचे संबंधित पोषण आहार शिजवण्यासाठी शाळांमध्ये चुलींचा वापर करावा लागत आहे..ज्या शाळांमध्ये सिलिंडर संपले आहे, अशा शाळांमध्ये पोषण आहाराकरिता चुलींचा वापर करण्यात येत असल्याची शक्यता आहे. सेलू तालुक्यातील महाबळा येथील शाळेत सध्या सिलिंडर उपलब्ध नसल्याने चुलीवर पोषण आहार शिजवावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामध्ये बराच वेळ होत असल्याने अडचणी निर्माण होतात. याकडे संबंधितांनी लक्ष देत उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..संस्थांध्यक्षासह शिक्षकांची असते उपस्थितीसंस्थाध्यक्ष प्रवीण ईरुटकर, मुख्याध्यापक मनिषा ईरुटकर पोषण आहार व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असतात. येथे सुशिला नरूले या पोषण आहार शिजवण्याच काम करतात. शिक्षिका कल्पना श्रीरामे, प्रिती पुंड, प्रज्ञा थुल, प्रिया भोंडे, विशाखा दंढारे, शिवानी पोहाने आदी कार्यरत आहेत. पोषण आहार घेण्यापूर्वी विद्यार्थी प्रार्थना करतात. संस्कारमूल्य येथे जपले जातात.