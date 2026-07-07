Wardha: पाईपला कवटाळून तो १८ तास होता विहिरीत, एनसीसीच्या जवानांनी सेवाग्राममध्ये अर्ध्या तासात केले बचावकार्य यशस्वी

सेवाग्राम: मुसळधार पावसात विहिरीत पडून तब्बल १८ तास मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या शेतमजुराला ३ महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियनच्या आर्मी एनसीसी अधिकारी व जवानांनी वेळेत मदतीचा हात देत जीवनदान दिले. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, प्रसंगावधान आणि तातडीची कृती यामुळे ही बचावमोहीम यशस्वी ठरली. बापूरावजी देशमुख फाउंडेशनच्या वसतीगृह परिसरामागील शेतातील विहिरीत शेतमजूर जीवन ताकसांडे (वय ५५) पाय घसरून शुक्रवारी (ता.३) सायंकाळी सहा वाजता पडले. यावेळी परिसरात मुसळधार पाऊस असल्याने त्यांच्या मदतीचा आवाज कोणालाही ऐकू आला नाही..पोहता येत असल्याने त्यांनी विहिरीतील एका पाईपचा आधार घेत रात्रभर जीवाची झुंज दिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वसतीगृहातील कमरुन्निसा पठाण यांना विहिरीतून मदतीसाठीचा आवाज ऐकू आला. विहिरीजवळ गेल्या असता त्यांना ताकसांडे हे आत अडकलेले दिसले. त्यांनी लगेच परिसरात सुरू असलेल्या एनसीसी प्रशिक्षण छावणीशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच छावणीच्या उपप्रमुख व ३ महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियनच्या प्रशासकीय अधिकारी मेजर रिजू रावत यांनी सहकारी जवानांसह घटनास्थळी धाव घेतली..Pune Rain: आळंदीतील पूरस्थितीमुळे वारकऱ्यांसाठी पुण्यात मोठी व्यवस्था! पुढील पाच दिवस पाणी कपात देखील रद्द, महापालिकेचा मोठा निर्णय!.सुभेदार मेजर चंद्रभान सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली परिचालक विशाल तुळशीकर, हवालदार गंगाधर जंगले, नायक गणेश डोईफोडे तसेच वसतीगृह कर्मचारी अनिल मानकर यांनी संयुक्तपणे बचावकार्य हाती घेतले.अवघ्या अर्ध्या तासात ताकसांडे यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. बचावल्यानंतर जीवन ताकसांडे यांनी भावना व्यक्त करताना सांगितले की, अंदाजे १७ ते १८ तास मी मृत्यूशी झुंज देत होतो. माझे दोन्ही पाय बधिर झाले होते. आणखी काही तास उशीर झाला असता तर माझा जीव वाचला नसता..एनसीसी अधिकारी व जवानांमुळे मला नवजीवन मिळाले. मेजर रिजू रावत यांनी सांगितले की, एनसीसीच्या प्रशिक्षणात आपत्ती व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला जातो. त्यामुळे अशा आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने बचावकार्य करता आले. बटालियनच्या कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रीती तिवारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याचा आढावा घेतला. तसेच नागपूर विभागाचे ग्रुप कमांडर ग्रुप कॅप्टन खुशाल व्यास यांनीही अधिकारी व जवानांच्या धाडसी कार्याचे कौतुक करून त्यांचे अभिनंदन केले..सोलापूर विद्यापीठाची २९ सप्टेंबरपासून परीक्षा! विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अडीच महिने आधी वेळापत्रक जाहीर, वर्गांत सीसीटीव्ही, ७५ टक्के हजेरीचे बंधन, वाचा....मृत्यूशी थरारक झुंजमुसळधार पावसामुळे ताकसांडे यांची मदतीसाठीची हाक कुणालाच ऐकू आली नाही पोहता येत नसल्याने विहिरीतील पाईपच्या आधाराने रात्रभर मृत्यूशी झुंज एनसीसी अधिकारी व जवानांनी अवघ्या ३० मिनिटांत बचावकार्य केले पूर्ण वेळेवर मदत मिळाल्याने वाचले प्राण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.