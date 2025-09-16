Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात सात जणांचा मृत्यू; एकास बैलाने चिरडले, दुसरा पुरात गेला वाहून

अमरावती : ग्रामीण भागात गत बारा तासांमध्ये सात जणांना अकस्मात मृत्यू झाला. त्यापैकी एकास गोठ्यात बैलाने धडक दिल्याने तो दगावला तर दुसरा नाल्याला आलेल्या पुरात वाहत गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. एकाने आत्महत्या केली..चांदूरबाजार तालुक्यातील बेसखेडा गावामध्ये वसुदेव बाकू पानसे (वय ५०) हे गायवाड्यात असताना त्यांना एका बैलाने जोरदार धडक दिल्याने सदर व्यक्ती दूरवर फेकल्या जाऊन गंभीर जखमी झाला. जखमी पानसे यांचा मृत्यू झाला. .चांदूरबाजार पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली आहे. धारणी तालुक्यात रविवारी सिपना नदीच्या पात्रावर असलेल्या नाल्याला सततच्या पावसाने पूर आला होता. आदित्य रामचंद्र वाघ (वय २०, रा. दुणीबाजार) याने पुराच्या पाण्यातून जाण्याचा प्रयत्न केला. पाण्याचा दाब वाढल्याने नाल्यावरून वाहत गेल्याने आदित्य वाघ या युवकाचा मृत्यू झाला..मोर्शी येथील मधुकर नामदेव जाने (वय ४३, रा. बेलोरा) यांचा एका दुकानासमोरच मृत्यू झाला. मोर्शी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली. कुऱ्हा हद्दीतील वीरगव्हाण गावात वैशाली विनोद नागपुरे (वय ६०, रा. सोलोरा बुद्रूक) या महिलेस सर्पदंश झाल्याने उपचारादरम्यान सदर महिलेचा मृत्यू झाला. .कुऱ्हा हद्दीतील अन्य दुसऱ्या घटनेत बाबाराव नत्थूजी भगत (वय ७३, रा. ब्राम्हणवाडाथडी) हे दुचाकीने मार्डी ते शेंदूरजना मार्गाने जात असताना एका शेताजवळ त्यांची दुचाकी घसरून अपघात झाला. त्यात बाबाराव भगत यांचा जखमी होऊन उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. .Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.चांदूररेल्वे हद्दीत कळमगाव ते सोनगाव मार्गावर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नालीमध्ये अशोक बक्साजी वंजारी (वय ६६, रा. कळमगाव) या वृद्धाचा मृतदेह आढळला. चांदूररेल्वे पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली आहे. नांदगावखंडेश्वर तालुक्यात कोदोरी मारुफ येथे संजय विठ्ठलराव कांबळे (वय ३०) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सागर शालिकराम कांबळे (वय ३०) यांच्या माहितीवरून पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.