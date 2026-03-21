विदर्भ

Darvha Crime : सात वर्षीय चिमुकलीचा खून; शेजारच्या घरात पोत्यात सापडला मृतदेह

दारव्हा तालुक्यातील बोथ येथे बेपत्ता झालेल्या सात वर्षीय बालिकेचा खून झाल्याचे उघडकीस येताच परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली.
Shivani jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
दारव्हा - तालुक्यातील बोथ येथे शुक्रवारी (ता. २० मार्च) बेपत्ता झालेल्या सात वर्षीय बालिकेचा खून झाल्याचे उघडकीस येताच परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या चिमुरडीचा मृतदेह शेजारच्याच घरात पोत्यात बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आला.

crime
dead body found

