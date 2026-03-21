Darvha Crime : सात वर्षीय चिमुकलीचा खून; शेजारच्या घरात पोत्यात सापडला मृतदेह

दारव्हा - तालुक्यातील बोथ येथे शुक्रवारी (ता. २० मार्च) बेपत्ता झालेल्या सात वर्षीय बालिकेचा खून झाल्याचे उघडकीस येताच परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या चिमुरडीचा मृतदेह शेजारच्याच घरात पोत्यात बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आला..शिवानी पंकज जाधव असे मृत बालिकेचे नाव असून या प्रकरणी कैलास विलास जाधव, सोनू विलास जाधव या दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून आणखी दोन महिला संशयित असल्याची शक्यता आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवानी शुक्रवारी सकाळी घराबाहेर पडली होती. दुपारी तीन वाजेपर्यंत ती घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला. मात्र ती आढळून न आल्याने अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून बोथ व परिसरात शोधमोहीम सुरू केली..जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा यवतमाळ, पुसद येथील पथके, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तसेच दारव्हा पोलीस यांनी गावात आणि आसपासच्या भागात कसून शोध घेतला. गावकऱ्यांच्या मदतीने शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता..शनिवारी सकाळी पुन्हा शोधमोहीम राबवण्यात आली. श्वान पथक व फॉरेन्सिक टीमलाही पाचारण करण्यात आले. सर्वत्र चौकशी करूनही काहीच धागेदोरे न लागल्याने मुलगी गावातच असल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. त्यानुसार गावात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात आले.शोधादरम्यान शिवानीच्या घराजवळील एका शेजाऱ्याच्या घरी संशयास्पद हालचाली आढळून आल्या. पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून आले. घरातील पोत्यांची तपासणी करताना टाळाटाळ व हातचलाखी केली जात असल्याने पोलिसांनी अधिक कसून तपासणी केली. त्यावेळी एका पोत्यात बालिकेचा मृतदेह आढळून आला. हा प्रकार पाहून पोलिसांनाही धक्का बसला..या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून खुनामागील नेमके कारण शोधण्यासाठी पुढील तपास ठाणेदार शिवशंकर मुळे करीत आहे.पोलिस अधिक्षक दारव्ह्यात तळ ठोकूनबोथ येथील या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी दारव्हा गाठले. प्रकरणाचे बारकावे गोळा करून वेगवेगळे पथक गठित केले होते. प्रकरणाचा छडा लागेपर्यंत खुद्द पोलिस अधीक्षक दारव्हा येथे तळ ठोकून होते.