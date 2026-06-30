Buldhana: कुश मिसाळ यांना देश सेवेत वीरमरण; मेहुणा राजात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

देऊळगाव राजा: जम्मू-काश्मीरमध्ये देशसेवा बजावताना वीरमरण आलेले भारतीय सैन्याच्या ३३ रेजिमेंटमधील हवालदार अंकुश महादेव मिसाळ हे मातृभूमीच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान देत सोमवारी (ता.२९) अनंतात विलीन झाले. दुपारी त्यांच्या मूळ गावी मेहुणाराजा येथे शासकीय इतमामात व शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .संत चोखामेळा महाराजांची जन्मभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेहुणाराजा गावचे सुपुत्र अंकुश मिसाळ हे भारतीय सैन्यात कर्तव्य बजावत होते. २६ जून रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना त्यांना वीरमरण आले. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यासह परिसरात शोककळा पसरली होती..Nagpur: तिथे जे बोललो ते कायद्याच्या चौकटीत; पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील ; काँग्रेससह विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर.शहीद जवानांचे पार्थिव सोमवारी सकाळी देऊळगाव राजा येथे दाखल झाले. त्यावेळी उपस्थित असंख्य नागरिक, माजी सैनिक, पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी यांनी अभिवादन केले. परिसरातील नागरिकांच्या साक्षीने वीर जवान अंकुश मिसाळ यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..याप्रसंगी जम्मू काश्मीर येथून पार्थिव घेऊन येणाऱ्या जवानांसह, उपस्थित पोलीस जवान व माजी सैनिकांनी मानवंदना दिली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ, ठाणेदार ब्रह्म गिरी, माजी आमदार तोताराम कायंदे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, जि.प माजी अध्यक्ष नंदाताई कायंदे, सरपंच मंदाताई विष्णू बोंद्रे, सतीश कायंदे, दादाराव खार्डे, धनशीराम शिंपणे, प्रकाश गीते, सुभाष दराडे, माजी सरपंच उषाताई काकडे, यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून मानवंदना दिली..Chhatrapati Sambhajinagar: झटपट श्रीमंत होण्याचा मोह; जीम ट्रेनर बनला मंगळसूत्र चोर, गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात अडकला.मेहुणा राजा सरपंच मंदा विष्णू बोंद्रे, उपसरपंच व इतर ग्रामपंचायत सदस्य यांनी वीर जवानाच्या अंत्यसंस्कार, व प्रस्तावित स्मारकासाठी ग्रामपंचायत हद्दीतील जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिश्रम घेतले.वीर जवान अंकुश मिसाळ यांच्या पश्चात आई, पत्नी, मुलगा रणवीर आणि मुलगी दिव्या असा परिवार आहे. त्यांचे वडील पूर्वीच निवर्तले असून त्यांना दोन बहिणी आहेत. कुटुंबाचा आधारवड हरपल्याने मिसाळ कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..घोषणांनी परिसर दुमदुमलागावातील नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून आपल्या वीरपुत्राला अखेरचा सलाम केला. ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘शहीद अंकुश मिसाळ अमर रहें’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.