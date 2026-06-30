विदर्भ

Buldhana: कुश मिसाळ यांना देश सेवेत वीरमरण; मेहुणा राजात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

Soldier Ankush Misal Laid to Rest with Full State Honours: जम्मू-काश्मीरमध्ये देशसेवा बजावताना वीरमरण आलेले भारतीय सैन्याचे हवालदार अंकुश मिसाळ यांच्यावर बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहुणाराजा येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Buldhana

Buldhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देऊळगाव राजा: जम्मू-काश्मीरमध्ये देशसेवा बजावताना वीरमरण आलेले भारतीय सैन्याच्या ३३ रेजिमेंटमधील हवालदार अंकुश महादेव मिसाळ हे मातृभूमीच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान देत सोमवारी (ता.२९) अनंतात विलीन झाले. दुपारी त्यांच्या मूळ गावी मेहुणाराजा येथे शासकीय इतमामात व शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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