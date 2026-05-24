Buldhana News: डिझेल टंचाईमुळे शेतीची कामे रखडली; इंधनाअभावी ट्रॅक्टर उभे ; शेतकरी सापडले दुहेरी संकटात

शेगाव: जून महिन्यात मान्सूनचे आगमन होणार असून शेतकरी सध्या खरीप हंगामाची पूर्व तयारी करत आहे. मात्र जिल्ह्यात अनेक भागात डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला असून पेट्रोल पंपावर नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. तसेच इंधनाअभावी ट्रॅक्टर उभे राहिल्याने पेरणीपूर्व मशागतीची कामे (नांगरणी, वखरणी) ठप्प झाली आहेत. यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत..तालुक्यासह ग्रामीण भागात खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. नांगरणी, रोटाव्हेटर, पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरू आहेत. मात्र इराण, अमेरिका व इस्रायल युद्धामुळे जिल्ह्यात बहुतांश पेट्रोल पंपावर सद्य स्थितीत डिझेलचा तीव्र तुटवडा आहे. यामुळे डिझेल मिळवण्यासाठी शेतकरी व ट्रॅक्टर चालक यांना ट्रॅक्टर सह तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत चांगलीच कसरत करावी लागत आहे..Mumbai Rain: मुंबईकरांना अखेर दिलासा! आज मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता, उकाड्यापासून मिळणार आराम.शेगाव, खामगावसह जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपावर हाणमारी, वादाच्या घटना सुध्दा मागील काळात घडल्या. एखाद्या पेट्रोल पंपावर डिझेल उपलब्ध झाल्याची माहिती मिळताच शेतकरी कॅन, बॅरल सह धाव धेवून त्याठिकाणी गर्दी करतात. पावसाळ्या पुर्वी मशागत, नांगरणी, पेरणीपूर्व तयारी यांसारखी महत्त्वाची कामे पुर्णत्वास जाने महत्वाचे असताना डिझेल अभावी ट्रॅक्टर व यंत्र बंद पडल्याने कामे खोळंबली असून पेरणी उशिरा होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..आधीच वाढते खत व बियाण्यांचे दर, विजेच्या समस्या आणि नैसर्गिक संकटांमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांवर आता डिझेल टंचाईचे नवे संकट ओढवले आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तात्काळ डिझेल पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे. शेतीची वेळ गेली तर संपूर्ण हंगाम धोक्यात येईल, अशी भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने लक्ष देऊन ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.