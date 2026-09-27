दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीला धावले शेगावचे गजानन महाराज संस्थान, १ कोटी ११ लाख रुपये दिले मुख्यमंत्री सहायता निधीत

राज्यात यावर्षी 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे पावसाने मोठी ओढ दिली असून संपूर्ण महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे राज्यातील बळीराजा म्हणजेच शेतकरी बांधव मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शेगांव येथील सुप्रसिद्ध श्री गजानन महाराज संस्थान नेहमीप्रमाणे पुढे आले आहे. संस्थानच्या वतीने 'मुख्यमंत्री सहायता निधीस' १ कोटी ११ लाख रुपयांचा भरीव सहयोग निधी सुपूर्द करण्यात आला आहे..धनादेशाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे निधी सुपूर्द श्री गजानन महाराज संस्थान, शेगांव (पब्लिक ट्रस्ट रजि. नं. ए-२५० बुल) या न्यासाच्या वतीने आज, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी, हा १ कोटी ११ लाख रुपयांचा मदत निधी धनादेशाद्वारे (Cheque) महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आला..Maharashtra Drought Notification : दुष्काळाची आजच अधिसूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी.अल निनोच्या संकटामुळे संस्थानचा सामाजिक पुढाकार यावर्षी मान्सूनच्या काळात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाल्यामुळे राज्यातील शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. श्री गजानन महाराज संस्थान हे केवळ धार्मिक केंद्र नसून सामाजिक बांधिलकी जपणारी अग्रगण्य संस्था म्हणून ओळखली जाते..Devendra Fadnavis Drought Tour : दुष्काळावर सरकारचा ॲक्शन प्लॅन; मुख्यमंत्र्यांची लातुरात कर्जमाफी, पाणी आणि मदतीबाबत मोठी घोषणा !.यापूर्वीही राज्यावर आलेल्या प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत संस्थानने नेहमीच मदत केली आहे. याही वेळी राज्यातील दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी आणि शासकीय पातळीवरील मदतकार्याला बळ देण्यासाठी श्री संस्थानने तात्काळ हा निर्णय घेतला. श्री संस्थानच्या या दातृत्वामुळे दुष्काळग्रस्त भागात मदत पोहचवण्यास मोठी मदत होणार आहे.श्री संस्थानच्या या महत्त्वपूर्ण पावलाचे संपूर्ण राज्यभरातून कौतुक आणि स्वागत केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.