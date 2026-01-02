Shegaon Gajanan Maharaj : नववर्षारंभी शेगावात अवतरली भक्तीगंगा; तब्बल 'इतक्या' लाख भाविकांनी घेतलं दर्शन अन् महाप्रसाद

शेगाव (अकोला) : नवीन वर्षारंभी अडीच लाखांहून अधिक भाविकांनी श्रींचे समाधी दर्शन घेऊन नवीन वर्षाची सुरवात श्रींच्या (Shegaon Shri Gajanan Maharaj) कृपा आशीर्वादाने केली आहे. तर ३१ डिसेंबर एकादशी व १ जानेवारी गुरुवार या दोन्ही दिवसांत एक लाखांवर भाविकांनी श्रींच्या महाप्रसादाचा लाभ घेतला. गेल्या काही वर्षातील आकडेवारी बघता नवीन वर्षाच्या प्रारंभी होणारी गर्दी यंदा सर्वाधिक असल्याचे चित्र संतनगरीमध्ये पाहायला मिळाले. यामुळे शहरातील लहान मोठ्या व्यावसायिकांची चांगलीच उलाढाल झाली आहे..सरत्या वर्षाला निरोप व नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी विदर्भाची पंढरी असलेल्या संत नगरी शेगाव येथे ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने व पुत्रदा एकादशी निमित्त जवळपास ८० हजाराहून अधिक भाविकांनी श्रींचे चरणी नतमस्तक झाले. हजारो भाविक नवीन वर्षाच्या स्वागत करण्यासाठी सायंकाळी संत नगरीत दाखल झाले होते.विदर्भाची प्रति पंढरी व महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या शेगाव येथे नवीन वर्षाची सुरवात श्री संत गजानन महाराजांच्या श्री दर्शनास विदर्भासह मराठवाडा, कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र व अन्य ठिकाणाहून श्री भक्तांनी शेगाव नगरीमध्ये मोठी गर्दी केली होती. गेल्या दोन दिवसात साडेतीन लाख भाविक संतनगरीत दाखल झाले होते..'कुडकुडणाऱ्या थंडीतही गोंदवल्यात भाविकांची अलोट गर्दी'; ‘श्रीं’च्या समाधीवर गुलाल, फुलांचा वर्षाव, परिसरात श्रीरामाचा जयघोष.. .त्यांनी श्री दर्शनासोबत मंदिरामध्ये श्री गजानन विजय ग्रंथाचे पारायण केले. नववर्ष दिनी श्रींच्या समाधी दर्शनासाठी सुमारे साडेपाच तास, श्रीमुख दर्शनासाठी ५५ मिनिटे वेळ लागला. श्री मंदिर परिसरात झालेल्या गर्दीमुळे कोणत्याही भाविकांना श्रींचे दर्शन घेण्यास असुविधा होऊ नये व त्यांना योग्य प्रकारे श्रींचे दर्शन घेता यावे याकरिता मंदिर परिसरात ठिकठिकाणी शेकडो सेवाधारी यांनी सेवा दिली आहे..Raigad Ballaleshwar Temple : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पालीत भक्तीचा महासागर; बल्लाळेश्वर दर्शनासाठी हजारोंची गर्दी!.भाविक भक्तांच्या वाहनांसाठी श्री संस्थानचे निःशुल्क वाहन पार्किंग सह शहरातील इतर खाजगी वाहन ठिकाणे सुद्धा वाढलेल्या वाहनांच्या संख्येमुळे हाउसफुल झाले होते. त्यामुळे मंदिर परिसरातील रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या.१ जानेवारी २०२६ वार गुरुवार रोजी श्रींच्या मंदिरात पहाटे काकड आरती, सकाळी ७ व ११ वाजता आरती झाली, दुपारी ४ ते ५ प्रवचन झाले, हरिपाठ, सायंकाळी श्रींच्या पालखीची मंदिर परिक्रमा निघाली. सायंकाळी आरती, तर रात्री ८ ते १० श्री ह.भ.प. मोहनबुवा गोंडचवर मु. खरप जि. अकोला यांचे श्रीहरी कीर्तन झाले.भजनी दिंड्यांचे आगमनशहरात ‘जय गजानन श्री गजानन’, ‘ज्ञानोबा तुकाराम, जय जय विठ्ठल रखुमाई’ नामघोष करीत भजनी दिडयांचे सुद्धा आगमन झाल्याने शहरातील परिसर भक्तिमय झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.