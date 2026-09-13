Gajanan Maharaj Punyatithi : शेगावमध्ये संत गजानन महाराजांच्या ११६व्या पुण्यतिथी उत्सवाला भक्तिमय प्रारंभ; गणेश-वरुण याग, भजन, प्रवचन, हरिपाठ व कीर्तनांनी नगर सज्ज

सकाळ वृत्तसेवा शेगाव, : संतश्रेष्ठ श्री गजानन महाराज यांच्या ११६ व्या पुण्यतिथी उत्सवाला शनिवारी (ता. १२) भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला. श्री गणेश याग व वरुण यागासह विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी उत्सवाची सुरवात झाली. १२ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान परंपरेनुसार विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. .श्रींच्या पुण्यतिथी उत्सवासाठी शेगाव नगरी सज्ज झाली असून, राज्याच्या विविध भागांतून भाविक भजनी दिंड्यांसह श्रींच्या दर्शनासाठी दाखल होत आहेत. ‘गण गण गणात बोते’च्या जयघोषाने शेगाव नगरी भक्तिमय झाली आहे. श्री गजानन महाराजांच्या चरणी श्रद्धा अर्पण करण्यासाठी पुण्यतिथी उत्सवाला विशेष महत्त्व आहे. उत्सवादरम्यान भाविकांना विविध धार्मिक कार्यक्रमांचा लाभ घेता येणार आहे. भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन श्रींचे दर्शन, नामस्मरण व धार्मिक कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा,.असे आवाहन संस्थानच्यावतीने करण्यात आले आहे. मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम उत्सवानिमित्त मंदिरात दररोज सकाळी ६ ते ६.४५ या वेळेत काकडा, सकाळी ७.१५ ते ९ या वेळेत भजन, दुपारी ४ ते ५ प्रवचन, सायंकाळी ५.३० ते ६ या वेळेत हरिपाठ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेत महाराष्ट्रातील नामवंत कीर्तनकारांचे श्रीहरिकीर्तन होणार आहे. १२ सप्टेंबरला ह.भ.प. प्रशांत बुवा ताकोते (शिरसोली), १३ सप्टेंबरला ह.भ.प. सुरेश बुवा बाकडे (पोफाळी), १४ सप्टेंबरला ह.भ.प. भरत बुवा चौधरी (म्हैसवाडी) आणि १५ सप्टेंबरला ह.भ.प. अच्युत बुवा दस्तापूरकर (परभणी) यांचे कीर्तन होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.