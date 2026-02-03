Gajanan Maharaj Pragatdin : भक्ती, श्रद्धा अन् सेवाभावाचा संगम; विदर्भाच्या पंढरीत श्री गजानन महाराजांचा १४८ वा प्रगटदिन उत्सव उत्साहात सुरू

शेगावचे आराध्य दैवत श्री संत गजानन महाराज यांच्या १४८ व्या प्रगटदिन उत्सवाला श्री गजानन महाराज संस्थानमध्ये सोमवार, २ फेब्रुवारी रोजी श्री महारुद्रस्वाहाकार यागाने प्रारंभ झाला आहे. सप्ताहभर चालणाऱ्या या उत्सवानिमित्त श्रींच्या मंदिरात भजन, कीर्तनासह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंदिर परिसर रंगरंगोटी करून आकर्षकपणे सजविण्यात आला असून, सर्वत्र फुलांच्या माळा, आंब्याच्या पानांची तोरणे व केळीचे खांब लावून सुशोभीकरण करण्यात आले आहे..सोमवारपासून मंदिरात दररोज सकाळी ६ ते ६.४५ काकडा, सकाळी ७.१५ ते ९.१५ भजन, दुपारी ४ ते ५ प्रवचन, सायंकाळी ५.३० ते ६ हरिपाठ तसेच रात्री ८ ते १० कीर्तन असे विविध धार्मिक कार्यक्रम २ ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान पार पडणार आहेत. सोमवार रोजी ह.भ.प. रामबुवा डोंगरे (जाटनांदुर), मंगळवारी ह.भ.प. मनोज बुवा कुलकर्णी (पिंप्राळा), बुधवारी ह.भ.प. अनिरुद्ध बुवा क्षिरसागर (सावरगाव, मा. शिवर), गुरुवारी ह.भ.प. बळीराम बुवा (दौंड), शुक्रवारी ह.भ.प. संभाजी बुवा मेहुणकर, शनिवारी ह.भ.प. मयूर बुवा बोडखे, तर रविवारी ह.भ.प. श्रीहरी बुवा वैष्णव (जालना) यांचे रात्री आठ ते दहा या वेळेत कीर्तन होणार आहे. ८ फेब्रुवारी रोजी ह.भ.प. भरत बुवा पाटील (मु. म्हैसवाडी) यांचे सकाळी १० ते १२ या वेळेत “शेगाव श्रींच्या प्रगट्या” निमित्त कीर्तन होणार आहे..टिटवाळा येथे माघी श्री गणेशोत्सवाची भव्य, भक्तिरसपूर्ण आणि सांस्कृतिक पर्वणी.या उत्सवात महारुद्रस्वाहाकारास माघ वद्य १, सोमवार रोजी प्रारंभ होऊन माघ वद्य ७, रविवार (ता. ८ फेब्रुवारी) रोजी सकाळी १० वाजता यागाची पूर्णाहुती व अवभृतस्नान होणार आहे. दुपारी उत्सवाची शहरातील प्रमुख दिंडी मार्गाने पालखी परिक्रमा निघणार आहे. तसेच ता. ९ फेब्रुवारी, मिती माघ वद्य ८, सोमवार रोजी ह.भ.प. रविंद्र बुवा हरणे (मु. श्री क्षेत्र मुक्ताईनगर) यांचे सकाळी ७ ते ८ काल्याचे कीर्तन होऊन उत्सवाची सांगता होणार आहे..या प्रगटदिन उत्सवानिमित्त राज्यासह देशभरातून असंख्य भाविक श्रींच्या दर्शनासाठी संतनगरी शेगाव येथे दाखल होत आहेत. तसेच राज्याच्या विविध भागांतून शेकडो भजनी दिंड्यांचेही आगमन होत असून, संपूर्ण शेगाव नगरी भक्तीमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे. श्री संस्थानच्या वतीने हा उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने व उत्साहात साजरा केला जात आहे..टिटवाळा येथे माघी श्री गणेशोत्सवाची भव्य, भक्तिरसपूर्ण आणि सांस्कृतिक पर्वणी.श्री संस्थानकडून येणाऱ्या भजनी दिंड्यांतील वारकरी व भाविक भक्तांची सर्वोतोपरी व्यवस्था करण्यात आली आहे. संस्थानमध्ये भाविक वारकऱ्यांसाठी नेहमीप्रमाणे दररोज सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत महाप्रसादाचे वितरण करण्यात येत आहे. तसेच उत्सवानिमित्त येणाऱ्या भाविक भक्तांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये याची पूर्ण काळजी श्री संस्थानकडून घेतली जात आहे. संस्थानचे सेवाधारी विश्वस्त भक्तांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असून, असंख्य सेवाधारी आपली सेवा अर्पण करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.