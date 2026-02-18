राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यावेळी शेगावचं गजानन महाराज मंदिर बंद राहणार? सोशल मिडियावरील 'त्या' मेसेजबाबत संस्थांकडून स्पष्टीकरण...

शेगाव ता.१७: भारताच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या २५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय आयुष मेळाव्यानिमित्त संत नगरीशेगावला विसावा परिसरात आयोजित कार्यक्रम साठी येत आहेत. त्यांचे सुरक्षेचे निमित्ताने श्रींचे मंदिर भक्तांसाठी दर्शनास खुले राहणार आहे. श्री भक्तांनी कोणत्याही खोट्या अफवांवर विश्वास ठेऊ नये असे आवाहन करण्यात आले. .गेल्या दोन दिवसांपासून काही व्यक्तींनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता एक मेसेज व्हायरल केला आहे, तो चुकीचा असून ती केवळ अफवा समजावी. कोणत्याही भक्ताने विश्वास ठेवू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे..Shegaon Viral Video: कशी आहे शेगावची पार्किंग व्यवस्था? जगातील एकमेव सेवार्थ हायटेक वाहनतळ, व्हिडिओ पाहिल्यावर कळेल सत्य.राष्ट्रपती येत असल्याने शहरात त्या दिवशी तगडा पोलिस बंदोबस्त कार्यक्रम ठिकाणी तसेच ठिकठिकाणी राहील. राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यामध्ये सध्या श्रींचे दर्शन समाविष्ट नाही पण वेळेवर त्या दर्शन करू शकतात असे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आयोजित पत्रकार परिषद मध्ये स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ऐन वेळेवर राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यामध्ये मंदिर दर्शनाचा समावेश होऊ शकतो. या दौऱ्याच्या निमित्ताने सर्व प्रशासन कामाला लागले आहे..असे सर्व असताना गेल्या दोन-तीन दिवसापासून व्हाट्सअप, फेसबुक सह अन्य सोशल मीडिया वर काहीं व्यक्ती कडून कोणतीही शहानिशा न करता राष्ट्रपती यांच्या दौऱ्यामुळे त्या असे पर्यंत श्रींचे मंदिर दर्शनासाठी बंद राहील तसेच भक्त निवास मधील सर्व खोल्या त्यांचे सुरक्षेसाठी येणाऱ्या कमांडोसाठी राखीव राहतील अशा प्रकारे मेसेज पोस्ट करून अफवा पसरवली जात आहे. सदर माहितीवरून याबाबत चौकशी केली असता राष्ट्रपती येत असल्या तरी मंदिर पूर्णतः बंद ठेवले जाणार नाही इतर भक्ताना दर्शन करता येणार आहे असे अधिकृत सांगण्यात आले..Shegaon Gajanan Maharaj : नववर्षारंभी शेगावात अवतरली भक्तीगंगा; तब्बल 'इतक्या' लाख भाविकांनी घेतलं दर्शन अन् महाप्रसाद.फक्त राष्ट्रपती आल्या तर त्या कालावधीत, सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रोटोकॉलनुसार सार्वजनिक दर्शन तात्पुरते स्थगित ठेवण्यात येईल. ही व्यवस्था केवळ आवश्यक तेवढ्याच वेळापुरती मर्यादित राहील. त्यानंतर दर्शन व्यवस्था पूर्ववत सुरू राहील.सर्वसामान्य भक्तांना दर्शनापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. भक्तांनी सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता शांतता व संयम राखावा, असे नम्र आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.