Shegaon Alert : दिल्ली हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेगावच्या श्री संस्थानमध्ये सुरक्षा वाढवली!

शेगाव : जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना चे अनुषंगाने पोलिस प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे.मंदिरामध्ये बाहेरगावाहून येणाऱ्या भाविकांची तसेच संशयित व्यक्तीची मंदिराचे प्रवेशद्वारात पोलिसांकडून तपासणी केली जात असून त्यानंतर भक्तांना दर्शनास आत सोडण्यात येत आहे.मंदिर परिसरात पोलिस बंदोबस्त सुद्धा वाढवण्यात आला आहे.श्रींचे मंदिराची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था सुद्धा तैनात आहे.नेहमी प्रमाणे श्री संस्थानचे सुरक्षा रक्षक सदैव भक्तांचे सुरक्षे साठी कार्यरत आहेत..मंदिर सुरक्षा व्यवस्थेचे पोलिस निरीक्षक पितांबर जाधव व पोलिस उपनिरीक्षक संजय पहूरकर, ग्रेड पोलिस उपनिरीक्षक भांदुरगे,सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक हुसेन पटेल,गजेंद्र रोहणकार,प्रशांत कुलकर्णी ,पो हे कॉ गजानन गीते, पो कॉ उद्धव कंकाळे,तुकाराम इंगळे यासह इतर पोलिस अधिकारी व कर्मचारी मंदिर परिसर मध्ये सुरक्षा व्यवस्था साठी तैनात आहेत.तसेच शहर पोलिस सुधा शहरात ठिकठिकाणी तैनात आहेत. येणाऱ्या लहान मोठ्या संशयास्पद हालचाली व बाबी वर बारकाईने लक्ष ठेऊन आहेत..Kolhapur Kalamba Jail : कोल्हापूरच्या कळंबा जेलमध्ये सापडली जिवंत काडतूसे, पुण्यातील आंदेकर टोळी कनेक्शन? सुरक्षा यंत्रणांना दिला चकवा.रेल्वे स्थानकावरही सुरक्षा वाढवली . दिल्लीच्या घटनेनंतर शेगाव मध्ये तीर्थक्षेत्र असल्याने येथील रेल्वे स्थानकावर येणाऱ्या सर्व रेल्वे गाड्यांमधून उतरणाऱ्या व येथून चढणाऱ्या प्रवाशांची रेल्वे स्थानकावर तपासणी करणे साठी पोलिसांचा अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात असून कुठलीही अनुचित घटना प्रकार घडू नये याची सर्वतोपरी खबरदारी घेतली जात आहे..