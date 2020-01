शिवसेनेच्या उमेदवाराचा एकाच मताने विजय

अकोला : अकोला पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भौरद गणातून उभे असलेल्या वंचितच्या (भारिप-बमसं) निकीता खंडारे यांचा एकाच मताने पराभव झाला. शिवसेनेच्या विजयी प्रतिस्पर्धी शुभांगी भटकर यांना 1870 मतं मिळाली, तर वंचितच्या निकीता खंडारे यांना 1869 मतं मिळाली. जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या अकोला पंचायत समितीवर यापूर्वी शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता होती. परंतु यावेळच्या निवडणुकीसाठी हे दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले. त्यामुळे झालेल्या मत विभाजानाचा सर्वाधिक फायदा भारिप-बमसंला (अर्थात वंचित) झाला. भारिपने निवडणुकीत उभ्या केलेल्या 20 उमेदवारांपैकी 10 उमेदवारांचा विजय झाला आहे. पंचायत समितीच्या अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव भौरद गणातून वंचितच्या निकीता खंडारे यांना 1869 मतं मिळाली. तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी शुभांगी भटकर यांना 1870 मतं मिळाली. अवघ्या एका मताच्या फरकाने शिवसेनेच्या भटकर यांच्या गळात विजयाची माळ पडली. पंचायत समितीच्या 20 जागांपैकी सर्वाधिक चुरशीच्या राहिलेल्या या निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार भटकर यांनी निसटता विजय मिळवला. हेही वाचा - अपना भिडू, बच्चू कडू अकोल्याचे नवे पालकमंत्री पुन्हा मतमोजणीत सुद्धा शिवसेनाच विजयी

एकाच मताच्या फरकाने विजय मिळवल्यामुळे भारिपच्या निकीता खंडारे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा मतमोजणीसाठी अर्ज केला. त्यामध्ये एकाही मताचा फरक न पडल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या शुभांगी भटकर यांनाच विजयी घोषित केले.

Web Title: Shiv Sena candidate wins by one vote in akola