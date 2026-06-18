विदर्भ

Yavatmal News : खासदार देशमुखांविरोधात शिवसैनिकांचा संतापाचा उद्रेक; पुतळा दहन, जोडे मारो आंदोलन

खासदार संजय देशमुख यांनी केलेल्या कथित बंडाळीच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे पक्ष आक्रमक झाला.
Shiv Sena Workers Erupt in Protest Against MP sanjay Deshmukh

Shiv Sena Workers Erupt in Protest Against MP sanjay Deshmukh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ - खासदार संजय देशमुख यांनी केलेल्या कथित बंडाळीच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे पक्ष आक्रमक झाला आहे. दोन पंजा चौकात शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त केला.

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