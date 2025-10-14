Amravati Crime: अपहरणानंतर मुलीवर बळजबरीचा प्रयत्न

अमरावती : महाविद्यालयीन अल्पवयीन मुलीला दुचाकीवर बसवून नेऊन तिचे अपहरण केले. त्यानंतर तिच्याशी असभ्य वर्तनही युवकाने केले. त्यानंतर तिलाच ट्रकखाली फेकून देण्याची धमकी दिली. दर्यापूर ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली..पीडित महाविद्यालयीन मुलीच्या (वय १७) तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित महेंद्र रामेश्वर काळे (वय ३५) विरुद्ध विनयभंग, बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो), मारहाण व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे..पीडित अल्पवयीन मुलगी महाविद्यालयात जाण्यासाठी गावातील थांब्यावर ऑटोची वाट बघत उभी होती. संशयित महेंद्र काळे हा दुचाकी घेऊन मुलीजवळ आला. निर्धारित ठिकाणी सोडून देतो म्हणून तिला दुचाकीवर बसविले..त्यानंतर तिच्याशी दुचाकीवर असतानाच अश्लील भाषेत संभाषण करून तिचा विनयभंग केला. महाविद्यालयाकडे न नेता तिला निर्जनस्थळी नेले. हात पकडून तिच्या सोबत असभ्य वर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, तिला चिमटा काढून जखमी केले..Amravati POCSO Case : अमरावतीत आइस्क्रीमचे आमिष दाखवून शालेय विद्यार्थिनीवर बळजबरीने अत्याचार; जंगलात नेऊन तिच्यासोबत....त्यानंतर महाविद्यालयात सोडून घटनेबाबत कुणाकडे वाच्यता केल्यास पीडित अल्पवयीन मुलीस जीवाने मारण्याची धमकी दिली, असा आरोप पीडितेने तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे दर्यापूर पोलिसांनी संशयित महेंद्र रामेश्वर काळेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.