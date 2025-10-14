विदर्भ

Amravati Crime: अपहरणानंतर मुलीवर बळजबरीचा प्रयत्न

Amravati Kidnapping: महाविद्यालयीन अल्पवयीन मुलीला दुचाकीवर बसवून नेऊन तिचे अपहरण केले. त्यानंतर तिच्याशी असभ्य वर्तनही युवकाने केले. त्यानंतर तिलाच ट्रकखाली फेकून देण्याची धमकी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : महाविद्यालयीन अल्पवयीन मुलीला दुचाकीवर बसवून नेऊन तिचे अपहरण केले. त्यानंतर तिच्याशी असभ्य वर्तनही युवकाने केले. त्यानंतर तिलाच ट्रकखाली फेकून देण्याची धमकी दिली. दर्यापूर ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली.

