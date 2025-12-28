विदर्भ

Umred Crime : दुहेरी हत्याकांडाने उमरेड शहर हादरले; शेजाऱ्याकडून माय-लेकीची हत्या, परिसरात भीतीचे वातावरण

शेजाऱ्याने दारूच्या नशेत लाकडी दंड्याने बेदम मारहाण करीत माय-लेकीची निर्घृण केली हत्या.
उमरेड - शेजाऱ्याने दारूच्या नशेत लाकडी दंड्याने बेदम मारहाण करीत माय-लेकीची निर्घृण हत्या केली. शनिवारी (ता. २७) सकाळी उमरेड शहरातील गंगापूरपेठ परिसरात ही थरारक घटना घडली. या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण शहर हादरले असून परिसरात भीती आणि तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.

