Umred Crime : दुहेरी हत्याकांडाने उमरेड शहर हादरले; शेजाऱ्याकडून माय-लेकीची हत्या, परिसरात भीतीचे वातावरण

उमरेड - शेजाऱ्याने दारूच्या नशेत लाकडी दंड्याने बेदम मारहाण करीत माय-लेकीची निर्घृण हत्या केली. शनिवारी (ता. २७) सकाळी उमरेड शहरातील गंगापूरपेठ परिसरात ही थरारक घटना घडली. या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण शहर हादरले असून परिसरात भीती आणि तीव्र संतापाचे वातावरण आहे..मुलगी संगीता वसंत रिठे (वय ४०) व आई पार्वता शंकर फुकट (वय ६५) अशी मृतांची नावे आहेत. संगीता रिठे यांच्या पतीचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले. तेव्हापासून त्या आपल्या वृद्ध आईसोबत गंगापूर पेठेतील झोपडपट्टी परिसरात वास्तव्यास होत्या. आरोपी नीतेश किशन ठाकरे (वय ३०) हा त्यांच्या शेजारीच राहतो..त्याचे परिसरातील नागरिकांसोबत तसेच रिठे कुटुंबाशीही नेहमीच वाद होत असल्याची माहिती आहे. शनिवारी सकाळी ११.३० ते १२ वाजताच्या सुमारास पुन्हा वाद सुरू झाला. वादाचे रूपांतर अचानक हिंसक घटनेत झाले. मद्यधुंद आरोपीने लाकडी दांड्याने माय-लेकीला बेदम मारहाण केली. दोघींचीही हालचाल थांबल्यानंतरही तो फटके हाणत राहिला..आरोपी निघून गेल्यानंतर घटनेची माहिती वाऱ्याच्या वेगाने परिसरात पसरत गेली. त्यामुळे घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली. माहिती मिळताच उमरेड पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक धनाजी जळक पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.उपविभागीय पोलिस अधिकारी वृष्टी जैन, पोलिस उपनिरीक्षक माणिक गुट्टे, किरण महागावे, संदीप सडमेक, एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक ओमप्रकाश कोकाटे, पोलिस उपनिरीक्षक बटूलाल पांडे तसेच फॉरेन्सिक लॅबच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अनिल मस्के यांनीही घटनास्थळी भेट दिली..आरोपी पोलिसांच्या ताब्यातपोलिसांनी शोध घेत आरोपी नीतेश ठाकरे याला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या दुहेरी हत्याकांडामुळे गंगापूरपेठ नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे..