विदर्भ

Amravati Crime : डोक्यावर गोळी झाडून क्यूआरटी जवानाची आत्महत्या; पोलिस आयुक्तालयाच्या बेसमेंटमधील घटनेमुळे खळबळ

पोलिस शिपायाने स्वत:च्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून डोक्यावर गोळी झाडून जीवन संपविल्याच्या घटनेमुळे शहर पोलिस दलात उडाली खळबळ.
Vijay Nagapure

Vijay Nagapure

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती - आयुक्तालयातील क्यूआरटीत (शीघ्र कृती दल) कार्यरत पोलिस शिपायाने स्वत:च्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून डोक्यावर गोळी झाडून जीवन संपविल्याच्या घटनेमुळे शहर पोलिस दलात खळबळ उडाली. विजय दिलीप नागापुरे (वय-३२, रा. धामणगाव काटपूर, ता. मोर्शी) असे आत्महत्या करणाऱ्या पोलिस जवानाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
endlife

Related Stories

No stories found.