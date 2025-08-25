Buldhana Crime: केस पकडून, दांड्याने मारहाण आणि चाकूचे सलग वार; रागातून तीन आरोपींकडून एकाची निघृण हत्या

सैलानी(बुलडाणा) : जुन्या वादातून सैलानी येथे पहाटे झालेल्या थरारक खून प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवली. बुलडाणा येथील इंदिरा नगर येथील ऑटोचालक शेख नफिज शेख हाफीज (३८) याचा धारदार शस्त्राने निघृण हत्या करण्यात आली. .सैलानी येथील बरीवाले बाबा दर्गाजवळील झोपडीसमोर शनिवारी, २३ ऑगस्ट रोजी पहाटे १२.४५ वाजता ही घटना घडली. शेख हाशीम शेख हाफीज रा इंदिरानगर, बुलडाणा याचे तक्रारीनुसार आरोपी अॅलेक्स इनॉक ऊर्फ रोनी (वय २२), शेख सलमान शेख अशपाक (वय २५) आणि वाजीद टोपी सर्व रा.सैलानी यांनी रागातून शेख नफिजवर हल्ला चढवला. .सलमानने केस पकडून धरले, वाजीदने दांड्याने पायावर वार केला, तर अॅलेक्स ऊर्फ रोनीने धारदार चाकूने छातीवर सलग वार केले. .Pandhurna Gotmar Festival 2025: पांढुर्णाच्या गोटमारीत पाचशे जण जखमी; पांढुर्णा ते सावरगाव दरम्यानच्या जाम नदीतीरावरची परंपरा .या हल्ल्यात रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेल्या नफिजचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी तीन तासात माहोरा ता. जाफ्रबाद जि.जालना येथून तीनही आरोपींना ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.