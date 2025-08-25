विदर्भ

Buldhana Crime: केस पकडून, दांड्याने मारहाण आणि चाकूचे सलग वार; रागातून तीन आरोपींकडून एकाची निघृण हत्या

Crime News: जुन्या वादातून सैलानी येथे पहाटे झालेल्या थरारक खून प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवली. बुलडाणा येथील इंदिरा नगर येथील ऑटोचालक शेख नफिज शेख हाफीज (३८) याचा धारदार शस्त्राने निघृण हत्या करण्यात आली
Buldhana Crime
Buldhana Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सैलानी(बुलडाणा) : जुन्या वादातून सैलानी येथे पहाटे झालेल्या थरारक खून प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवली. बुलडाणा येथील इंदिरा नगर येथील ऑटोचालक शेख नफिज शेख हाफीज (३८) याचा धारदार शस्त्राने निघृण हत्या करण्यात आली.

Loading content, please wait...
police
crime
vidarbha
Arrest
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com