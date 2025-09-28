Shri Gajanan Maharaj: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला विदर्भाची पंढरी... श्री गजानन महाराज संस्थानकडून कोट्यवधींची मदत

शेगाव :यंदा महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र पावसाने थैमान घातले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला असून शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. शेगाव संस्थान देशात कुठेही संकट आले तरी मदतीला धावून जाते. कोरोना काळात देखील संस्थानने मोठ्या प्रमाणावर सेवा केली होती..शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसानराज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संतनगरी शेगाव येथील श्री गजानन महाराज संस्थानने पुरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात दिला आहे. केवळ घोषणांवर न थांबता कृती करून मुख्यमंत्री सहायता निधीस १ कोटी ११ लाखांचा सहयोग निधी सुपूर्द केला आहे..Phulambri Flood: अतिवृष्टीचा कहर! गिरजा नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली; फुलंब्रीत शेतजमिनी पूल पाण्याखाली.शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसानसंपूर्ण राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची पाहणी आणि बचावकार्य सुरू असून सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरपीडितांसाठी शासनाकडून सामाजिक व धार्मिक संस्थांना मदतीचे आवाहन करण्यात आले होते..“सर्वे भवन्तु सुखिनः”त्यास प्रतिसाद देत, राज्यातील पुरामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी “सर्वे भवन्तु सुखिनः” या ब्रीदवाक्याप्रमाणे, श्री गजानन महाराज संस्थान जे सदैव अध्यात्मिक, सामाजिक तसेच शैक्षणिक कार्य करून सामाजिक बांधिलकी जपण्यात अग्रगण्य आहे. यांच्याकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीस १ कोटी ११ लाखांचा सहयोग निधी महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी धनादेशाद्वारे सुपूर्द करण्यात आला..श्री संस्थानने या भरीव मदतीद्वारे सेवाकार्यासोबतच सामाजिक बांधिलकीची परंपरा जोपासली आहे..Farmer Crisis: सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी? मराठवाड्यावरील अघोरी पाऊस, विदर्भातही शिरला… शेतकरी संपला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.