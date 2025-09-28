विदर्भ

Shri Gajanan Maharaj: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला विदर्भाची पंढरी... श्री गजानन महाराज संस्थानकडून कोट्यवधींची मदत

Shri Gajanan Maharaj Sansthan provides crores of rupees in aid to farmers affected by heavy rains | श्री गजानन महाराज संस्थानकडून पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना कोट्यवधींची मदत देण्यात आला आहे.
Shegaon Sansthan’s Crores Aid for Farmers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेगाव :यंदा महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र पावसाने थैमान घातले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला असून शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. शेगाव संस्थान देशात कुठेही संकट आले तरी मदतीला धावून जाते. कोरोना काळात देखील संस्थानने मोठ्या प्रमाणावर सेवा केली होती.

Shegaon
Marathwada
flood in maharashtra
flood hit villages
Flood Damage News
gajanan maharaj temple
Flood damage to crops

