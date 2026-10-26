सिंदेवाही (चंद्रपूर), : सिंदेवाही तालुक्यात पट्टेदार वाघाच्या हल्ल्यांत दोन दिवसांत दोघांचा मृत्यू झाला. पळसगाव (जाट) येथे शेतकरी नानाजी नारायण कामडी (वय ५५) यांचा शनिवारी, तर भेंडाळा येथे अंगणवाडीसेविका प्रेमीला पुंडलिक महाडोरे (वय ५६) यांचा रविवारी (ता. २५) वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. .या घटनांमुळे तालुक्यात भीतीचे वातावरण असून, वाघाचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे. शनिवारी नानाजी कामडी हे तुकूम रोडजवळील स्वतःच्या शेतात तीळ कापणीचे काम करण्यासाठी गेले होते. सायंकाळी उर्वरित पेंढ्या आणण्यासाठी ते पुन्हा शेतात गेले असता दबा धरून बसलेल्या वाघाने त्यांच्यावर हल्ला केला. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. बराच वेळ होऊनही ते घरी न परतल्याने कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी शोध घेतला. सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह शेतात आढळला..रविवारी भेंडाळा येथे प्रेमीला महाडोरे या पती पुंडलिक विठोबाजी महाडोरे (वय ६०) यांच्यासोबत स्वतःच्या शेतात तीळ कापत होत्या. दुपारी चारच्या सुमारास त्यांचे पती विहिरीवरील मोटारीकडे गेले असता वाघाने प्रेमीला यांच्यावर हल्ला केला. काही वेळाने शोध घेतल्यावर त्या मृतावस्थेत आढळल्या. दोन्ही घटनांनंतर वनविभाग आणि पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिंदेवाही ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले..पळसगाव येथील घटनेनंतर वनविभागाने नानाजी कामडी यांच्या कुटुंबीयांना २५ हजार रुपयांची तातडीची मदत दिली. तसेच वाघाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी घटनास्थळी आणि परिसरात पाच ट्रॅप कॅमेरे व पाच लाइव्ह कॅमेरे बसविण्यात आले. सलग दोन दिवसांत दोन जणांचा बळी गेल्याने शेतकरी आणि शेतमजुरांमध्ये भीती पसरली आहे. पीक काढणीच्या हंगामात शेतात जाणेही धोकादायक बनले आहे. वाघाचा तातडीने बंदोबस्त करावा आणि पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.