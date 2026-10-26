विदर्भ

Tiger Attacks: वाघाच्‍या हल्‍ल्‍यात दोन दिवसात दोघांचा बळी; चंद्रपूर जिल्‍ह्यातील पळसगाव जाट, भेंडाळा गावात दहशतीचे वातावरण

Sindewahi Tiger Attacks Chandrapur News : चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात पट्टेदार वाघाच्या हल्ल्यांत दोन दिवसांत दोघांचा मृत्यू झाला. पळसगाव (जाट) येथे शेतकरी नानाजी कामडी आणि भेंडाळा येथे अंगणवाडीसेविका प्रेमीला महाडोरे यांचा जीव गेला.
Forest officials monitor tiger movements in Sindewahi after two people died in separate tiger attacks within two days.

Forest officials monitor tiger movements in Sindewahi after two people died in separate tiger attacks within two days.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सिंदेवाही (चंद्रपूर), : सिंदेवाही तालुक्यात पट्टेदार वाघाच्या हल्ल्यांत दोन दिवसांत दोघांचा मृत्यू झाला. पळसगाव (जाट) येथे शेतकरी नानाजी नारायण कामडी (वय ५५) यांचा शनिवारी, तर भेंडाळा येथे अंगणवाडीसेविका प्रेमीला पुंडलिक महाडोरे (वय ५६) यांचा रविवारी (ता. २५) वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला.

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