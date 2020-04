...अन् त्यांनी रस्त्यावर काढल्या उठाबशा !

वाशीम : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने गर्दीमुळे होतो. त्यामुळे नागरिकांनी शक्यतो घरीच बसून राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. मात्र, विनाकारण घराबाहेर पडणार्‍या तरुणांना पोलिसांनी उठाबशांची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे शहरात विनाकारण चक्कर मारणार्‍या तरुणांवर संचारबंदीचा धाक निर्माण झाला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने शासन, प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या ठिकाणांवर गर्दी होणार नाही, याकडे पोलिस प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष आहे. मात्र, असे असतानाही काही युवक सकाळी आठ ते बाराच्या सुमारास विनाकारण घराबाहेर पडतात. दुचाकी वाहनावरून या चौकातून त्या चौकात मिरवण्याचा प्रयत्न करतात. आवश्यक वाचा - आयुर्वेदाची युक्ती वाढवेल रोगप्रतिकार शक्ती अशा वाहनांवरून फिरणार्‍या तरुणांची चौकशी केली जात आहे. खरोखर कामानिमित्त बाहेर पडणार्‍यांना सोडून दिले जात आहे. मात्र, जे विनाकारण घराबाहेर पडतात त्यांना चौकाचौकात थांबवून एकतर लाठीचा प्रसाद दिल्या जातो. नसता उठाबशा काढण्याची शिक्षा देऊन पुन्हा विनाकारण न फिरण्याची समज दिल्या जात आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून संचारबंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाचा संसर्ग स्थिरावला

जिल्ह्यात कोरोना बाधित एक रुग्ण आहे. तसेच इतर सर्व संदिग्ध रुग्णांच्या ‘स्वॅब’चे नमुने देखील ‘निगेटिव्ह’ आले. त्यांतर सदरील कोरोना बाधित रुग्णाच्या कुटुंबातील सदस्यांचे ‘स्वॅब’ नमुने देखील ‘निगेटिव्ह’ आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाचा संसर्ग स्थिरावल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब पाहता आता कोरोना रुग्णाच्या 14 दिवसानंतर व 24 तासानंतर होणार्‍या तपासणी अहवालाकडे आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. अशी आहे स्थिती....

गृह अलगीकरण................23

संस्थात्मक विलगीकरण.....17

अलगीकरण कक्ष...............01

आत्तापर्यंत घेतलेले नमुने...27

पॉझिटिव्ह अहवाल.............01

निगेटिव्ह अहवाल..............26

अहवाल अप्राप्त.................00

