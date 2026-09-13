Snakebite Tragedy: सर्पदंशाने भावाचा मृत्यू, बहीण गंभीर; वाघोली गावात हळहळ, भावावर अंत्यसंस्कार

अमरावती : नांदगावपेठ नजीकच्या व माहुली जहाँगीर हद्दीत राहणाऱ्या बहीण-भावाला एकाचवेळी पाच दिवसांपूर्वी सर्पदंश झाला. त्यापैकी भावाचा शनिवारी (ता. १२) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून, बहिणीवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती गंभीर आहे.पवन अरुण चव्हाण (वय ९, रा. वाघोली), असे मृत मुलाचे नाव असल्याची माहिती माहुली जहाँगीरचे ठाणेदार प्रकाश पाटील यांनी दिली. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.त्या मुलावर गावात शोकाकूल वातावरणात शनिवारी (ता. १२) अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चिमुकल्याच्या मृत्युमुळे गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. सात सप्टेंबरला बहीण-भाऊ दोघेही घरात खाली झोपले होते. झोपेत त्यांना विषारी साप चावला. मुलगी परी अरुण चव्हाण (वय ७) हिला काही तरी चावल्याची जाणीव झाल्याने त्याच दिवशी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास तिला पालकांनी उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते..घरी काही नातेवाईक हजर होते. झोपेत असलेला मुलगा पवन अरुण चव्हाण यालाही त्याचवेळी सर्पदंश झाला होता. परंतु त्याला साप चावल्याची जाणीव न झाल्याने तो बेशुद्ध पडून होता. सकाळी सात वाजेपर्यंत पवन का उठत नाही म्हणून घरी असलेल्या नातेवाइकांनी त्याला उठविण्याचा प्रयत्न केला असता, तो बेशुद्ध पडल्याचे जाणवले. त्यामुळे त्याला सकाळी आठ ते साडेआठ वाजताच्या सुमारास जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.दोन्ही चिमुकल्या बहीण-भावाची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांच्यावर येथील आयसीआयूमध्ये उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान पवनची प्रकृती खालावल्याने मध्यरात्रीनंतर दीडच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला, असे रुग्णालयातील पोलिसांनी सांगितले. मृत पवनच्या उत्तरीय तपासणीनंतर त्याचा मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. मुलाच्या मृत्यूनंतर मुलीला खासगी रुग्णालयात का हलविले, याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद निरवणे यांनी सांगितले..कदाचित तो वाचला असता?पवनला बहिणीप्रमाणे त्याच वेळी साप चावल्याची जाणीव झाली नाही. त्यामुळे तो झोपेतच बेशुद्ध पडला. तो झोपला असेल, म्हणून बहीण परी हिला इर्विनला दाखल करण्यासाठी नेत असताना त्याला घरच्यांनी झोपेतून उठविले नाही. परंतु दिवस उजाडल्यानंतर पवनला सुद्धा सर्पदंश झाल्याचे कळताच नातेवाइकांनी इर्विनला दाखल केले. त्यालाही वेळेवर उपचार मिळाले असते तर, त्याचा जीव वाचू शकला असता, अशी खंत काहींनी व्यक्त केली. परीला खासगी रुग्णालयात हलविले मुलाच्या मृत्यूनंतर घाबरलेल्या कुटुंबीयांनी मुलीला वाचविण्यासाठी धावपळ सुरू केली. तिला शहरातील एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी हलविले, असे रुग्णालयीन सूत्रांनी सांगितले. तिचीही प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.