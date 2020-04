यवतमाळ शहरातील या भागांत करण्यात आली सीमाबंदी, प्रवेश करण्यास सक्त मनाई

यवतमाळ : कोरोना (कोवीट-19) चे आठ रुग्ण आढळल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे. हे रुग्ण ज्या परिसरात राहत होते तो परिसर प्रशासनाने बुधवारी (ता. 8) रात्रीपासूनच 'सील' केला आहे. अवश्य वाचा - चाॅकलेट देण्याच्या बहाण्याने घरात बोलाविले अन्‌... या नगरांमध्ये जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. केवळ अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्यांना ठरावीक वेळेतच परिसरात प्रवेश दिला जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासन कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. जिल्ह्यातील कोरोना बांधीतांची संख्या शून्यावर आली होती. आतापर्यंत 65 नमुने पाठविले गेले. त्यापैकी 51 अहवाल प्राप्त झाले. यातील 43 निगेटिव्ह; तर आठ पॉझिटिव्ह आहेत. 14 नमुन्यांचा अहवाल अद्याप मिळाला नाही. आठपैकी एक नागरिक स्थानिक असून अन्य सात जण उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल तसेच दिल्ली राज्यातील रहिवासी आहेत. या आठ जणांचा संपर्क शहरातील ज्या ज्या भागात आल्याचे समोर आले, तो सर्व परिसर प्रशासनाने काल रात्रीच सील केला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून काही लगतचे परिसरही बंद करण्यात आले आहेत. या परिसरात गुरुवारी (ता. नऊ) पहाटेपासून घरोघरी आरोग्य तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाच्या 90 चमूच्या माध्यमातून तीन किलोमीटचा पसिरात सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. तीन किलोमीटरच्या संपूर्ण परिसरात सीआरपीएफ, पोलिस, होमगार्ड असा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. बुधवारी रात्री जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह व जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी स्वत: ज्या परिसरात कोरोनाचे रुग्ण वास्तव्यास होते त्या पसिरात प्रत्यक्ष भेट देऊन सीमा बंद करण्याची कारवाई केली. तसेच नागरिकांना प्रशासनास सहकार्य करण्याचे व घरातून बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक 'टीम'मध्ये चार जण

यासाठी एक उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक आणि आरोग्य अधिकारी यांच्यासोबत आरोग्य विभागाच्या 'टीम' राहणार आहेत. आरोग्य विभागाच्या या प्रत्येक 'टीम'मध्ये चार लोकांचा समावेश आहे. प्रतिबंधित केलेला परिसर इंदिरानगर, पवारपुरा, भोसा रोड, हिंदू स्मशानभूमी परिसर, कोहिनूर सोसायटी, गुलमोहर सोसायटी, शहदाबाग, रुग्णालय सोसायटी, कापसे-ले-आउट, बिलालनगर, अलमासनगर, नागसेन सोसायटी, सिद्धेश्‍वर नगर, शर्मा-ले-आउट तसेच तायडेनगर, अस कबीर नगर, बाबा-ले-आउट, फैज नगर, अहैबाब सोसायटी, गुलशननगर, प्रभाग क्रमांक वीसमधील भोसा गावठाण, गोल्डन पार्क, डेहनकर ले आउट, सव्वालाखे-ले-आउट, मंगेश नगर, सुंदर नगर, क्रिसेन्ट शाळा परिसर, मेमन सोसायटी, मालानी झोपडपट्टी, रुक्‍मिनीनगर, संजय गांधीनगर, बोरले भाग दोन, तांडावस्ती, डी. एड. कॉलेज परिसर, शंभरकर-ले-आउट, अंबर लॉन परिसर, सारस्वत-ले-आउट, प्रभाग नगर. माहिती देण्यास टाळाटाळ जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन तसेच आरोग्य विभागाच्या चमूने आज सकाळपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात केली आहे. काही भागातील ठरावीक लोकांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस प्रशासनाने दम भरल्यानंतर माहिती देण्यात आली. शिवाय, परिसरातील धार्मिकस्थळामधून प्रशासनाला सहकार्य करीत सर्व माहिती देण्याचे आवाहन ध्वनिक्षेपकावरून करण्यात आले आहे. आठ हजार घरांचे सर्वेक्षण शहरात एकाचवेळी आठ जणांचे कोरोना नमुने पॉझिटिव्ह आल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने तातडीने बुधवार रात्रीच सर्व परिसर सील केले. गुरुवारपासून 14 दिवस परिसरातील आठ हजार घरांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

Web Title: some areas of yavatmal sealed by police