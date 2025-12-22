विदर्भ

Somnur Sangam: निसर्गरम्य सोमनूर संगमस्थळ विकासाच्या प्रतीक्षेत; सुविधांअभावी पर्यटकांचा हिरमोड, सुविधा देण्याची मागणी

Tourism Neglect: तीन राज्यांच्या सीमेवरील सोमनूर येथील गोदावरी–इंद्रावती संगम पर्यटनक्षम असूनही मूलभूत सुविधांअभावी उपेक्षित आहे. रस्ते, बससेवा व निवास सुविधांचा अभाव पर्यटकांसाठी अडथळा ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
साईनाथ दुर्गम

सिरोंचा (जि. गडचिरोली) : महाराष्ट्र, छत्तीसगड व तेलंगणा या तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेले सोमनूर येथील गोदावरी-इंद्रावती नद्यांचे संगमस्थळ निसर्गसौंदर्याने नटलेले असले तरी मूलभूत सुविधांअभावी आजही उपेक्षित आहे. पर्यटनदृष्ट्या मोठी क्षमता असतानाही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड होतो.

