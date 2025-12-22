Somnur Sangam: निसर्गरम्य सोमनूर संगमस्थळ विकासाच्या प्रतीक्षेत; सुविधांअभावी पर्यटकांचा हिरमोड, सुविधा देण्याची मागणी

साईनाथ दुर्गम सिरोंचा (जि. गडचिरोली) : महाराष्ट्र, छत्तीसगड व तेलंगणा या तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेले सोमनूर येथील गोदावरी-इंद्रावती नद्यांचे संगमस्थळ निसर्गसौंदर्याने नटलेले असले तरी मूलभूत सुविधांअभावी आजही उपेक्षित आहे. पर्यटनदृष्ट्या मोठी क्षमता असतानाही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड होतो..सिरोंचा तालुक्यातील सोमनूर येथे गोदावरी व इंद्रावती या दोन नद्यांचा विस्तीर्ण संगम आहे. इंद्रावती नदी महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्यांची दुभाजक रेषा ठरते, तर गोदावरी नदी महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातून वाहते. त्यामुळे या ठिकाणी तिन्ही राज्यांतील पर्यटक, निसर्गप्रेमी तसेच शालेय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने भेट देतात. संगमाच्या काठावर पसरलेला हिरवेगार डोंगर, घनदाट वनवैभव आणि शांत वातावरण पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते..मात्र, या ठिकाणी जाण्यासाठी बससेवा उपलब्ध नसल्याने पर्यटकांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. आसरअल्ली ते सोमनूर संगमापर्यंतचा रस्ता खराब असून, अनेक ठिकाणी डांबर उखडले आहे..त्यामुळे प्रवास करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्याची दुरुस्ती करून बससेवा, निवास, स्वच्छतागृहे आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Pune News : पुण्यातील प्रकल्पांची कोंडी फुटणार का? आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकडून मोठ्या अपेक्षा.कधी काळी होते जिल्हा मुख्यालयब्रिटिशांच्या काळात सिरोंचा मद्रास प्रेसिडेंसीचे जिल्हा मुख्यालय होते. त्या काळातील विश्रामगृह व प्रशासकीय इमारती आजही उभ्या असून ब्रिटिश स्थापत्यकलेची साक्ष देतात. सोमनूर संगम, ऐतिहासिक वास्तू, निसर्गस्थळे तसेच वडधम परिसरातील कोट्यवधी वर्षांपूर्वीचे डायनासोरचे जीवाश्म ही सर्व पर्यटनस्थळे विकसित झाल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यटनाला मोठी चालना मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.