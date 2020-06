जावयाचा मुक्काम पडला सासुरवाडीतील सदस्यांना महाग... वाचा कसे ते

वरुड (जि. अमरावती) : मुंबईवरून आलेल्या एका जावयाचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने सासुरवाडीतील सदस्यांसह पाच कुटुंबांतील एकूण 19 सदस्यांना तालुक्‍याच्या बेनोडा शहीद येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये क्वारंटाइन करण्यात आले. क्वारंटाइन करण्यात आलेल्या सर्वच सदस्यांचे शनिवारी (ता.6) थ्रोट स्वॅब घेऊन अमरावती येथे पाठविणार असल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल देशमुख यांनी दिली. तालुक्‍यातील 40 वर्षीय इसम हा परिवारासह नागपूर येथे राहत असून मुंबई येथील एका कंपनीत कार्यरत असल्याचे कळते. 24 मे रोजी ही व्यक्ती आपल्या पत्नी व मुलासह एका खासगी वाहनाने तालुक्‍यातील एका गावात असलेल्या सासुरवाडीमध्ये पाहुणा म्हणून आला होता. 6 दिवस येथेच मुक्कामी असताना ते वरुडमध्येसुद्धा आल्याचे कळते. 30 मे रोजी पुन्हा आपल्या परिवारासह ते एका खासगी वाहनाने नागपूर येथे निघून गेले. गुरुवारी (ता.5) त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी डॉक्‍टरांनी त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून थ्रोट स्वॅब घेऊन त्यांना दाखल केले. शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास त्यांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. अवश्य वाचा- हृदयद्रावक घटना! मुलाला वाचवायला गेलेल्या वडिलांचाही तडफडून मृत्यू याबाबत प्रशासनाला माहिती मिळताच तहसीलदार सुनील सावंत, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल देशमुख, ठाणेदार मगन मेहते यांनी जरुड गाठून तातडीने गावातील त्या व्यक्तीच्या सासुरवाडीसह एकूण 5 कुटुंबांतील 19 सदस्यांना तालुक्‍याच्या बेनोडा शहीद येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये क्वारंटाइन केले. क्वारंटाइन करण्यात आलेल्या सर्वच सदस्यांचे शनिवारी (ता.6) थ्रोट स्वॅब घेऊन अमरावती येथे पाठविणार असल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल देशमुख यांनी दिली.

