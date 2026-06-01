Chandrapur: ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली सुरू करा; अंगणवाडीतील स्थिती; प्रशासनाचे दुर्लक्ष, नागरिकांत संताप

सोंदरी: ग्रामीण भागातील लहान मुलांचे आरोग्य संगोपन, पोषण आहार तसेच ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी या उद्देशाने शासनाने अंगणवाडी केंद्रांची स्थापना केली आहे. मात्र, सोंदरी परिसरातील अनेक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये नियमित वीज जोडणी उपलब्ध नसल्याचे चित्र समोर आले आहे..या केंद्रांमध्ये ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली बसविण्यात आली होती. मात्र, ही प्रणाली मागील अंदाजे पाच ते सहा वर्षांपासून बंद अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पंखे, वीज दिवे तसेच इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव निर्माण झाला आहे..वीजपुरवठा नसल्यामुळे लहान बालके, गर्भवती महिला तसेच अंगणवाडीसेविकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर बनत असून, सोंदरी परिसरातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये त्याचे परिणाम जाणवत आहेत..या पार्श्वभूमीवर बंद पडलेली ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली तत्काळ दुरुस्त करून सुरू करण्यात यावी किंवा पर्यायी स्वरूपात नियमित वीज जोडणी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन अंगणवाडी केंद्रांमध्ये वीज जोडणीची व्यवस्था करावी, जेणेकरून बालकांना, गर्भवती महिलांना आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.