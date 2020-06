"ड्रम सिडर'च्या सहाय्याने केली धानाची पेरणी; एका शेतकऱ्याचा नवा प्रयोग 

आमगाव (जि. गोंदिया) : शेती तोट्यात जाणारी असल्याचा समज आजवर होता आणि आहे. परंतु, आताची तरुण पिढी शेतीमध्ये नवनवे प्रयोग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती अधिक फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यातच त्यांनी आता भात पिकाच्या लागवडीसाठी "ड्रम सिडर' तंत्रज्ञान अवलंबिले आहे. या "ड्रम सिडर' यंत्राने भातपिकाची लागवड सोपी होणार आहे. कमी वेळात अधिक लागवड होऊन खर्चातही बचत होते. पहिला प्रयोग आमगाव तालुक्‍यात करण्यात आला. एका दिवसात 2 ते 3 एकरात पेरणी पूर्ण होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. कृषी विभागाच्या सहकार्याने भोसा येथील रामेश्‍वर मेंढे व चिंतामन करंजेकर यांच्या शेतात "ड्रम सिडर'च्या साहाय्याने भात पेरणीचा पहिला प्रयोग करण्यात आला. एका ड्रमच्या साहाय्याने दोन ओळी अशा प्रकारे चार ड्रमच्या सहाय्याने आठ ओळीत 20 सेंटीमीटर अंतर ठेवून पेरणी करता येते. या यंत्रामुळे कमी वेळात जास्त पेरणी होते. बियाण्यांची बचत होते. एका मजुराला या यंत्राद्वारे एका दिवसात 2 ते 3 एकरात धान पेरणी करता येईल. धान लावणीच्या वेळी मजुरी खर्चात बचत होते. अवश्य वाचा- `नासा`ने दखल घेतल्याने जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर चर्चेत; काय असावे कारण? दरम्यान, शेतात प्रात्यक्षिक करतेवेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे, सरपंच सुनील ब्राह्मणकर, उपसरपंच लोकचंद तरोणे, कृषीमित्र टीकाराम भांडारकर, तालुका कृषी अधीक्षक सूरज जाधव, मंडळ कृषी अधिकारी प्रवीण मुंडे, कृषी सहायक ए. एम. एनगंटवार, नितीन मुंडे व गावातील शेतकरी उपस्थित होते शेतकऱ्यांनी "ड्रम सिडर'च्या सहाय्याने कमी वेळात धान पिकाची पेरणी करणे शक्‍य होईल. हा प्रयोग उत्तम आहे. शेतकऱ्यांकरिता फायदेशीर आहे.

- घनश्‍याम चौधरी, कृषी पर्यवेक्षक.



