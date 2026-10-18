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Yavatmal News: सोयाबीनने ओलांडला साडेसहा हजारांचा टप्पा; अत्यल्प पावसामुळे घटले उत्पादन, बाजारात आवक कमी

Soybean Prices Cross 6500 Rupees Amid Low Rainfall: पाऊस कमी, उत्पादन घटले; सोयाबीनचे दर साडेसहा हजारांवर, पुढे काय होणार?
Soybean Market Update Prices Cross 6500 Rupees Due to Low Rainfall Reduced Production and Declining Arrivals in Markets

Soybean Market Update Prices Cross 6500 Rupees Due to Low Rainfall Reduced Production and Declining Arrivals in Markets

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ : पावसाचा खंड असल्यामुळे यंदा सोयाबीनच्या उत्पादनात घट झाली आहे. हंगामात शेतकर्‍यांना अपेक्षेप्रमाणे सोयाबीनचे उत्पादन झालेच नाही. बाजारात सोयाबीनची आवक कमी आहे. परंतु सोयाबीनच्या दराने तब्बल साडेसहा हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे.

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