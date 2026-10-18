Yavatmal News: सोयाबीनने ओलांडला साडेसहा हजारांचा टप्पा; अत्यल्प पावसामुळे घटले उत्पादन, बाजारात आवक कमी

यवतमाळ : पावसाचा खंड असल्यामुळे यंदा सोयाबीनच्या उत्पादनात घट झाली आहे. हंगामात शेतकर्यांना अपेक्षेप्रमाणे सोयाबीनचे उत्पादन झालेच नाही. बाजारात सोयाबीनची आवक कमी आहे. परंतु सोयाबीनच्या दराने तब्बल साडेसहा हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...यंदा मॉन्सूनच्या सुरवातीपासूनच पावसाने दडी मारली. नगदी पीक असलेल्या सोयाबीनवर शेतकर्यांनी अवलंबून होता. त्यामुळे पीक वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर तरी पाऊस हजेरी लावणार अशी आस शेतकर्यांना होती. मात्र, पावसाने हजेरी लावलीच नाही. परिणामी, पिकांची वाढ अपेक्षित झाली नाही. परिणामी, सोयाबीनच्या शेंगांची संख्या आणि दाणे भरलेच नाही. मुबलक पाऊस असल्यास शेतकर्यांना एकरी दहा ते बारा क्विंटल सोयाबीन दरवर्षी होते. यंदा मात्र पावसाने घेतलेल्या विश्रांतीमुळे शेतकर्यांच्या चिंतेत वाढ झाली..पेरणीपासून ते मशागती, खते, औषध फवारणी आणि काढणीपर्यंत शेतकर्यांना भरपूर खर्च करावा लागला. परंतु हातात उत्पादन अत्यल्प आले आहे. असे असले तरी आजघडीस सोयाबीनला बाजारात चांगला दर मिळत आहे. आज सायोबीनचे दर सहा हजार 600 हून अधिक रुपयांवर पोहचले आहेत. त्यामुळे वाढलेल्या भावाचा फायदा मर्यादित शेतकर्यांना होत आहे. सर्वत्र सोयाबीनचे उत्पादन घटल्याचे चित्र आहे. त्याचा परिणाम बाजारातील आवकवर झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. बाजारात विक्रीसाठी येणार्या सोयाबीनचे प्रमाण कमी असल्याने दराला आधार मिळत आहे. यवतमाळच्या बाजारपेठेत सोयाबीनला सहा हजार 100 ते सहा हजार 700 रुपये प्रती क्विंटल दर मिळाल्याने येत्या काळात आणखी भाववाढ होईल, अशी चर्चा सुरू आहे..साठवणूक करणार्यांचा नक्कीच फायदाकमी-अधिक दर मिळत असल्यामुळे अनेक सधन शेतकरी तसेच व्यावसायिक सोयाबीनची साठवणूक करून ठेवण्यास धन्यता मानत आहेत. गेल्या काही वर्षांत साठवणूक करून ठेवलेल्या शेतकर्यांना आता सोयाबीनची विक्री केल्यास चांगलाच फायदा होणार आहे. बाजारातील अत्यल्प आवक लक्षात घेता सोयाबीनचे दर येत्या काळात गगनाला भिडण्याची शक्यता व्यावसायिकांनी वर्तविली आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...तुरीला मिळणार चांगला भावपावसाने मारलेल्या दडीमुळे खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांवर परिणाम पडला आहे. कापसाचे बोंड आणखी झाडाला जैसे थे आहे. तर सोयाबीनच्या शेंगा आणि दाने भरलेच नाही. हीच परिस्थिती तुरीची झाली आहे. तुरीच्या शेंगामधील दानेही अपेक्षित, असे भरले नाही. त्यामुळे तुरीचे दरसुद्धा गगनाला भिडणार आहे. आजघडीस नऊ हजार 950 ते दहा हजार 55 रुपयांपर्यंत पोहचलेले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.