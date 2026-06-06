विदर्भातून हैदराबाद जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी, आता नागपूरमार्गे धावणार विशेष रेल्वे, कसं असेल वेळापत्रक?

Prayagraj Hubballi express route and schedule : विदर्भातील रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. उन्हाळी सुट्ट्या, धार्मिक यात्रांचा हंगाम आणि वाढती प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने नागपूरमार्गे प्रयागराज-हुबळी-प्रयागराज उन्हाळी विशेष एक्स्प्रेस चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाडीच्या प्रत्येकी सहा फेऱ्या होणार असून विदर्भातून हैदराबाद प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होणार आहे..गाडी क्रमांक ०४११३ प्रयागराज-हुबळी उन्हाळी विशेष एक्स्प्रेस ६ जून ते ११ जुलै या कालावधीत धावणार आहे. ही गाडी प्रत्येक शनिवारी पहाटे ५.०५ वाजता प्रयागराज येथून सुटेल आणि सोमवारी दुपारी ३.१० वाजता हुबळी येथे पोहोचेल. या प्रवासादरम्यान गाडी रविवारी पहाटे ५.५० वाजता नागपूर रेल्वे स्थानकावर दाखल होईल. त्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांच्या थांब्यानंतर सकाळी ६ वाजता ती पुढील प्रवासासाठी रवाना होईल..Pune: हावडा-पुणे लोहमार्गावर प्रवाशांची कोंडी;मागील दोन वर्षांपासून दररोज गाड्यांना सरासरी सहा ते आठ तासांचा विलंब.परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०४११४ हुबळी-प्रयागराज उन्हाळी विशेष एक्स्प्रेस ९ जून ते १४ जुलै या कालावधीत प्रत्येक मंगळवारी धावणार आहे. ही गाडी सकाळी ९ वाजता हुबळी येथून सुटेल आणि गुरुवारी रात्री १०.४० वाजता प्रयागराज येथे पोहोचेल. या मार्गावर ती बुधवारी सायंकाळी ५.०५ वाजता नागपूर स्थानकावर येईल आणि पाच मिनिटांच्या थांब्यानंतर सायंकाळी ५.१० वाजता प्रयागराजच्या दिशेने मार्गस्थ होईल..Nagpur News: विदर्भ एक्स्प्रेस रद्दचा नोकरदारांना फटका; पर्यायी रेल्वे नसल्याने गैरसोय; २३ मे पर्यंतची प्रतीक्षा.उन्हाळी हंगामात वाढलेल्या प्रवासी गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः प्रयागराज, नागपूर आणि हुबळीदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अतिरिक्त आसनक्षमता उपलब्ध होणार असून त्यांच्या प्रवासाला मोठी सोय होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांनी आगाऊ आरक्षण करून या विशेष सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.