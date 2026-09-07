विदर्भ

Car Accident : समृद्धी महामार्गावर भरधाव कारची अज्ञात वाहनाला धडक; एक ठार, दोघे गंभीर

डोणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्याा समृद्धी महामार्गाच्या मुंबई कॉरिडॉरवर अज्ञात वाहनाला पाठीमागून धडक दिल्याने अपघात.
Car Accident

Car Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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मेहकर - डोणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्याा समृद्धी महामार्गाच्या मुंबई कॉरिडॉरवर अज्ञात वाहनाला पाठीमागून धडक दिल्याने अपघात झाला. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात आज ७ सप्टेंबर रोजी पहाटे ५.१० वाजेच्या सुमारास डोणगाव नजिक चैनल क्रमांक २६३, मुंबई कॉरिडॉर येथे घडला.

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