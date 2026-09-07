Car Accident : समृद्धी महामार्गावर भरधाव कारची अज्ञात वाहनाला धडक; एक ठार, दोघे गंभीर

मेहकर - डोणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्याा समृद्धी महामार्गाच्या मुंबई कॉरिडॉरवर अज्ञात वाहनाला पाठीमागून धडक दिल्याने अपघात झाला. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात आज ७ सप्टेंबर रोजी पहाटे ५.१० वाजेच्या सुमारास डोणगाव नजिक चैनल क्रमांक २६३, मुंबई कॉरिडॉर येथे घडला..प्राप्त माहितीनुसार, स्कोडा स्लाव्हिया कंपनीची जीजे ०३ पीडी ९००४ क्रमांकाची कार ही नागपूरहून मुंबईच्या दिशेने मुंबई कॉरिडॉरवरून जात होती. दरम्यान, या कारने पुढे जात असलेल्या अज्ञात वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यानंतर कार रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या डिव्हायडरवर जाऊन आदळल्याने हा अपघात झाला. या अपघातात कारमध्ये चालक हिरेन रमेशभाई सिद्धपुरी, रा. राजकोट, गुजरात यांचा मृत्यू झाला. तर तुषार मकवाना आणि वीरेन सिद्धपुरी हे गंभीर जखमी झाले..जखमी तुषार मकवाना व विरेन सिद्धपुरी यांना तातडीने रुग्णवाहीकेद्वारे मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात आले.अपघातग्रस्त वाहन रस्त्याच्या बाजूला करण्यात आले असून घटनास्थळी योग्य ते बॅरिगेटिंग करण्यात आले. त्यामुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणी डोणगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पुढील कार्यवाही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.