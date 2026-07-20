Devgaon Rangari News : कर्तव्य बजावून परतलेल्या SRPF जवानाचे डेंग्यू-मलेरियाने निधन; चांभारवाडीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

देवगाव रंगारी - गडचिरोली येथे नक्षलग्रस्त भागात देशसेवेचे कर्तव्य बजावून परतलेल्या छत्रपती संभाजीनगर राज्य राखीव पोलीस दलातील (SRPF) तरुण जवानाचे डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या तीव्र संसर्गजन्य आजाराने उपचारादरम्यान निधन झाले. अमोल पुंडलिक रावते (वय ३२, रा. चांभारवाडी) असे या दिवंगत जवानाचे नाव आहे. त्यांच्या निधनाने चांभारवाडी आणि परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत असून, सोमवारी (ता.20) त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अमोल रावते हे एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील होतकरू तरुण होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आणि खडतर कष्ट उपसत ते २०१७ मध्ये राज्य राखीव पोलीस दलात भरती झाले होते. नुकतेच ते गडचिरोली येथे आपली सेवा बजावून राज्य राखीव पोलीस दल गट १४, छत्रपती संभाजीनगर येथे हजर झाले होते..उपचारादरम्यान प्राणज्योत मावळलीमुख्यालयात हजर झाल्यावर अमोल यांना डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या आजारांची तीव्र लक्षणे दिसू लागली. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने कार्यालयीन प्रशासनाच्या वतीने त्यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, डॉक्टरांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली.रविवारी मध्यरात्री १२ वाजून १७ मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला..अश्रूंचा बांध फुटला; शासकीय इतमामात निरोपजवान अमोल रावते यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी चांभारवाडी येथे आणण्यात आले. आपल्या लाडक्या सुपुत्राचा मृतदेह पाहताच कुटुंबीयांसह संपूर्ण गावकऱ्यांचा आक्रोश अनावर झाला होता. गावात अत्यंत शोकाकुल वातावरणात त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. त्यानंतर चांभारवाडी येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर शासकीय इतमामात आणि पोलीस दलाच्या सलामीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले..अधिकारी व ग्रामस्थांची मोठी उपस्थितीया दुखद प्रसंगी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या समादेशक कविता पवार , सहाय्यक समादेशक येरमुळे, अमोल यांच्या सोबतीची ४० जवानांची फलटण टीम उपस्थित होती. तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, प्रा. डॉ. संजय गव्हाणे देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे , बीट जमादार दादाभाऊ चेळेकर,चांभारवाडीचे सरपंच मुरलीधर हिवाळे,विटखेडा येथील सरपंच संगिता सवाई, तंटामुक्त गाव समीतीचे अध्यक्ष लक्ष्मण सवाई, पोलीस पाटील जालींदर जिते यांच्यासह चांभारवाडी आणि विटखेडा परिसरातील सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि हजारो ग्रामस्थ जवानाला अंतिम निरोप देण्यासाठी उपस्थित होते..दिवंगत अमोल रावते यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी, एक मुलगा, आई, वडील, भाऊ, भावजय, पुतणी, बहिणी आणि चुलते असा मोठा परिवार आहे. एका कर्तव्यदक्ष आणि तरुण जवानाच्या अकाली जाण्याने रावते कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण परिसरावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.