Cycling Record: अमरावतीच्या सृजलने ओलांडल्या सात राज्यांच्या सीमा ;११ दिवस २३ तासांत ३७५० किलोमीटरची केली सायकलिंग

अमरावती : खडतर रस्ते, वादळवाऱ्यासह पावसाच्या सरी, घाटवळणाचे रस्ते अन् तब्बल सात राज्यांतून सायकलने प्रवास करीत अमरावतीच्या सृजल प्रवीण कोहळे या १७ वर्षीय मुलाने आणखी एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. देशाच्या पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सायकलप्रवास करून त्याने अमरावतीच नव्हे तर देशाच्या सायकलिंगच्या इतिहासात नवा अध्याय जोडला आहे. .सृजल कोहळे याने भारताच्या पूर्वेकडील टोक असलेले किबिथू या गावापासून सायकल प्रवासाला सुरवात केली. देशात सर्वांत आधी सूर्य उगवितो तेच हे गाव आहे. ११ दिवस २३ तास व १० मिनिटांत तब्बल तीन हजार ७५० किलोमीटरचा सायकल प्रवास करून देशाच्या पश्चिम टोकावरील कोटेश्वर हे गाव त्याने गाठले. अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांत भूस्खलन झाल्याने रस्त्यावर दगडांचा ढीग लागला होता. अशा स्थितीत देखील त्याने आपला प्रवास सुरूच ठेवला..अरुणाचल, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, या राज्यातून त्याने हा सुमारे १२ दिवसांत प्रवास केला. दररोज केवळ चार ते साडेचार तासांची झोप अन् जेवणासाठी थांबणे एवढे सोडले तर सृजल दररोज किमान १५ ते १६ तास सायकलिंग करीत होता. वयाच्या १७ व्या वर्षी अशाप्रकारचा विक्रम करणारा तो देशातील एकमेव सायकलपटू ठरला आहे. त्याच्यासोबत ऑफिशियलेट म्हणून त्याचे वडील प्रवीण कोहळे, मामा लोकेश जवने, आशिष बोरकर, पीयूष हमन व प्रशांत अहोर, अशी टीम होती..सलग दुसरा विक्रमविशेष म्हणजे, गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात वयाच्या केवळ १६ व्या वर्षी सृजल कोहळे याने कन्याकुमारी ते काश्मीर हे ३६०६ किलोमीटरचे अंतर १२ दिवस, १२ तास व ३० मिनिटांत कापून विश्वविक्रम केला होता. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने त्याने केलेल्या या विक्रमाची नोंद ‘गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये सुद्धा झाली होती. वर्ल्ड अल्ट्रा सायकलिंग असोसिएशनने त्याच्या या विक्रमाची अधिकृत घोषणा केली होती..मिशन स्ट्रॉंग माइंडसृजल कोहळे याची ही सायकल राइड केवळ विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी नव्हती, तर त्यामागे एक ध्येय होते. आज अनेक युवक मानसिक दडपणातून जात आहेत. लहानसहान अपयश ते पचवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांची मानसिक स्थिती सशक्त करण्याचा संदेश देण्यासाठी ‘मिशन स्ट्रॉंग माइंड’ ही या राइडची मुख्य थीम होती, असे त्याने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..अमरावती सायकलिंगअसोसिएशनचे बळअमरावती सायकलिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कुलकर्णी, सचिव अतुल कळमकर यांच्यासह सर्व पदाधिकारी तसेच सदस्यांचे सृजलला सातत्याने बळ मिळाले आहे. त्याच्या या कामगिरीने युवकांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.