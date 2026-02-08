Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब

खापरखेडा : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा लवकरच सुरू होत असून, या पार्श्वभूमीवर खापरखेडा परिसरातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर व्यापक आणि काटेकोररित्या तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. तर, विद्यार्थ्यांना भयमुक्त, तणावमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात परीक्षा देता यावी, यासाठी शाळा प्रशासन व शिक्षण संस्थांनी विशेष नियोजन केले आहे..या नियोजनांअंतर्गत परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. परीक्षा हॉलसह प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली असून, सतत देखरेख ठेवली जाणार आहे. यामुळे कॉपीसारख्या प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे..राज्यभर दहावी-बारावी परीक्षांचा महासंग्राम, 16 लाखांहून अधिक परीक्षार्थी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती एका क्लिकवर.परीक्षा केंद्रांवरील तुटलेले व जीर्ण डेस्क-बेंच बदलून सुस्थितीतील फर्निचर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रत्येक वर्गात पुरेसा प्रकाश व पंख्यांची सोय करण्यात आली असून, स्वच्छ व स्वतंत्र शौचालये, तसेच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपूर्ण केंद्र परिसराची स्वच्छता करून योग्य वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. बोर्डाच्या नियमांनुसार परीक्षा केंद्रात मोबाईल फोन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात जमावबंदीचे आदेश लागू असणार आहेत. परीक्षेदरम्यान भरारी पथके व अधिकाऱ्यांकडून अचानक तपासणी केली जाणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. .दरम्यान, लेखी परीक्षेपूर्वी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळेत पूर्ण करण्यात आल्या असून, त्यांचे गुण बोर्डाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अचूकरीत्या अपलोड करण्यात आले आहेत. आता सर्व लक्ष लेखी परीक्षेच्या सुरळीत व यशस्वी आयोजनावर केंद्रित झाले आहे. खापरखेडा परिसरात वीज केंद्राच्या प्रकाशनगर वसाहतीतील महाराष्ट्र विद्यालय व शंकरराव चव्हाण विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे इयत्ता १० वी व १२ वीची परीक्षा केंद्रे आहेत. तसेच वलनी हायस्कूल आणि महाराष्ट्र विद्यालय, खापरखेडा येथे इयत्ता १० वीची परीक्षा केंद्रे कार्यरत राहणार आहेत. एकूणच ‘शिस्त, सुरक्षा आणि सुविधा’ या त्रिसूत्रीवर आधारित तयारीमुळे खापरखेडा परिसरातील परीक्षा केंद्रे पूर्णतः सज्ज असून, पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Sangli HSC Exam : गैरप्रकारमुक्त परीक्षांसाठी कडक पावले! परीक्षा केंद्रांवर १० दिवसांत सीसीटीव्ही अनिवार्य.अशी आहे तयारी...कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी प्रशासनाची कडक पावलेसीसीटीव्हीपासून स्वच्छतेपर्यंत सर्व बाबींची पूर्तताविद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधांकडे विशेष लक्षपरीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात जमावबंदीचे आदेश लागू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.